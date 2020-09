Partanna (Tp). Cambia Partanna: Il nuovo Capogruppo in Consiglio è Davide Traina

Traina, biologo nutrizionista e tra i soci fondatore dell’Ass. Politico Culturale Cambia Partanna.

Dando seguito a quanto annunciato durante la campagna elettorale del 2018, nella seduta del 23 settembre, il Gruppo Consiliare Cambia Partanna ha proceduto alla turnazione del Capogruppo in Consiglio Comunale.

Il Presidente dell’Associazione, Ernesto Raccagna, commenta così: “Intendo ringraziare il capogruppo uscente Valeria Battaglia per l’eccellente lavoro svolto, con passione e dedizione, in Consiglio Comunale. Auguro al neo Capogruppo buon lavoro, sicuro che saprà coordinare la compagine consiliare con lealtà e competenza, perseguendo il raggiungimento di tutti gli obiettivi auspicati.”

Inoltre, alla luce degli avvenimenti dell’ultimo Consiglio Comunale, in cui i consiglieri Atria e Amari si sono astenuti sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, il Presidente continua: “Prendiamo atto dei primi scricchiolii della maggioranza, segno che qualche consigliere non condivide, come fa ormai da anni il gruppo Cambia Partanna, la linea di approvare continuamente debiti fuori bilancio. È il segnale che qualcuno, forse, si è reso conto che i provvedimenti non vanno votati per partito preso,ma vanno attenzionati con spirito critico.”

