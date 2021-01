Palermo. Polizia Municipale: Sequestrato immobile in Via Colonia Marina

Il proprietario, B.V., è stato denunciato.L’operazione è scaturita a seguito di una segnalazione per lavori in corso presumibilmente abusivi. Dopo aver effettuato sopralluogo, gli agenti hanno accertato che in un immobile a due elevazioni fuori terra erano in corso lavori di ristrutturazione di vani interni, predisposizione di impianti tecnici, nonché modifica dei prospetti con inserimento di struttura metallica per aggetto balconi.

Inoltre, nell’area esterna, è stata rilevata la realizzazione di uno scavo per piscina, locale tecnico e riserva idrica, riguardo ai quali non risultava effettuata comunicazione di silenzio assenso e relativa comunicazione di inizio lavori e rilascio di nessun titolo autorizzativo da parte del Comune di Palermo.