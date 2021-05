SICILIA: SANITÀ : LO CURTO (UDC), OSPEDALE DI MARSALA TORNERÀ ALLA PIENA OPERATIVITÀ, A FINE PANDEMIA AVREMO RETE SANITARIA MIGLIORE E PIÙ EFFICIENTE

Palermo – “Il ritorno alla piena operatività dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala è obiettivo condiviso da tutta la classe politica di Marsala, a partire dalla deputazione che non è mai stata nè disinteressata, nè silente e meno che mai inoperosa. Risale ad aprile la mia richiesta in commissione Sanita dell’Ars di audire il presidente Musumeci nella sua funzione di assessore ad interim alla Salute, il direttore della struttura commissariale anti Covid Salvatore D’Urso, il commissario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà, il sindaco di Marsala Massimo Grillo e il presidente del Consiglio Vincenzo Sturiano. Comprendo le ragioni dei consiglieri comunali che, occupando l’aula municipale, hanno voluto alzare l’attenzione sull’organizzazione sanitaria ed ospedaliera della Città, ma creare allarmismo non è nè utile nè conducente rispetto al ripristino della piena operatività dell’ospedale di Marsala. Nel merito ho sempre seguito le vicende con la regolarità di un corretto rapporto istituzionale tenuto col commissario Zappalà, che ieri su mia sollecitazione, in una lettera, ha spiegato in maniera circostanziata come la tutta la sanità trapanese sia stata riorganizzata per fronteggiare il Covid e come questo abbia determinato lo spostamento di attrezzature, personale e reparti in una logica che prescinde dalle storiche logiche di sanità comunale. Non v’è dubbio che questa sia anche la strategia con la quale bisogna guardare all’organizzazione del sistema sanitario pubblico, potenziando la medicina territoriale e valorizzando le specialistiche che ovviamente non possono essere parcellizzate. Le rassicurazioni che Zappalà offre mi sembrano sufficienti a far rientrare la protesta dei consiglieri comunali, confidando proprio nell’orizzonte di giugno per riorganizzare l’ospedale di Marsala e non solo, visto che da deputato ho raccolto in questi mesi pure le preoccupazioni che riguardano la pneumologia di Trapani. Questa, infatti, ha dovuto drenare all’ospedale Covid di Marsala le proprie risorse professionali, con un disagio che ha pesato sulla medicina generale del capoluogo e sull’ intero dipartimento che si è fatto carico dell’assistenza a tutti i pazienti che afferivano proprio alla pneumologia di Trapani. Per quanto riguarda il nuovo padiglione di Marsala sarà il direttore D’Urso in commissione sanità a dare tutte le spiegazioni e i ragguagli necessari, rispetto a quanto ci è stato rappresentato, a quanto realmente si sta facendo, ai tempi di realizzazione e infine anche rispetto alle dichiarazioni del Presidente della regione che individua a Palermo nell’ex CTO la realizzazione del più importante polo di Infettivologia della Sicilia, smentendo con ciò le dichiarazioni che l’ex assessore Razza aveva reso proprio a Marsala”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana