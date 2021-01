Open day Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione Trapani

Normalmente è in questo periodo dell’anno che le scuole superiore si attivano con gli open day, visite guidate dell’istituto per illustrare l’offerta formativa, le classi, i laboratori. Un’opportunità questa per famiglie e ragazzi per osservare da vicino la realtà scolastica e per porre domande non solo ai docenti, ma anche agli studenti che al momento frequentano l’istituzione scolastica. In questo periodo difficile di emergenza sanitaria, con le limitazioni agli spostamenti in alcune regioni e comunque le forti raccomandazione ad evitare di uscire se proprio non è strettamente necessario, anche la scelta dell’istituzione scolastica per il prossimo anno scolastico può diventare un’impresa ardua. Ma ecco che, ancora una volta, la tecnologia corre in soccorso e così l’open day si fa a distanza. Oggi presentiamo L’istituto tecnico tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione di Trapani. Per chi ama la fotografia, il video , la grafica e la comunicazione (internet, social, uffici stampa) è l’indirizzo più innovativo della Provincia di Trapani. Per chi fosse interessato nel vedere i laboratori ultra moderni e ultra tecnologici, porre delle domande agli alunni e docenti dell’indirizzo vi consigliamo di collegarvi, tramite google meet, al seguente link https://meet.google.com/vas-yupo-xki il 9 Gennaio alle ore 11.