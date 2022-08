Nuove regole per i monopattini elettrici.

• a partire dal 30 settembre 2022, deve essere dotato di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (per i monopattini elettrici già in circolazione prima del 30 settembre 2022, è fatto obbligo di adeguarsi a tale disposizione entro il 1° gennaio 2024).

È vietata la circolazione ai monopattini a motore elettrico con requisiti diversi da quelli sopraindicati ovvero in assenza di tutti i medesimi requisiti.

SERVIZI DI NOLEGGIO

I servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità c.d. free-floating (ovvero a flusso libero, modalità in cui i veicoli non sono posizionati in apposite stazioni, ma dislocati liberamente sul territorio, senza creare ostacolo al traffico, ai pedoni e senza ledere il decoro urbano), possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale dovranno essere previsti:

• il numero delle licenze attivabili;

• il numero massimo dei dispositivi in circolazione;

• l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio;

• le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

• le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

EQUIPARAZIONE AI VELOCIPEDI

Con il comma 75-quinquies della Legge n. 162/2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi, per quanto non previsto, in maniera speciale, dai commi da 75 a 75-vicies ter della stessa legge.

CIRCOLAZIONE CON SCARSA VISIBILITÀ

Tale fattispecie riguarda la circolazione in circostanze particolari: