Nuova sede per l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Castelvetrano

L’ufficio territoriale di Castelvetrano cambia sede. Da lunedì 21 settembre l’ufficio si trasferirà da via IV Novembre in via Sardegna 7. Il nuovo numero di telefono, è 0923.322586. Resta invariato invece l’indirizzo e-mail: (dp.Trapani.utCastelvetrano@agenziaentrate.it).

Nessuna modifica per i giorni e gli orari di apertura al pubblico. L’ufficio sarà aperto, come di consueto, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00. Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina dedicata del sito internet regionale, all’indirizzo https://sicilia.agenziaentrate.it.

