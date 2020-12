NINO LEONE “REGALA” UN CONCERTO ALLA CITTÀ DI CAMPOBELLO

Nino Leone “regala” una serata di musica alla città di Campobello.

Il cantautore campobellese, leader della rock band “Tintinnabula”, si esibirà in concerto domani, mercoledì 30 dicembre, a partire dalle ore 19, nella suggestiva cornice di piazza Addolorata.

L’evento musicale, promosso dal Comune, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di sicurezza anti Covid e sarà, pertanto, fruibile da tutta la cittadinanza in diretta streaming tramite il sito e la pagina Facebook della testata giornalistica Campobellonews, partner dell’iniziativa, oltre che sulla pagina Facebook del sindaco Giuseppe Castiglione.

«Ho voluto donare una serata di musica al mio paese a cui mi sento molto legato con l’obiettivo di creare un piccolo momento di evasione, in un periodo particolarmente triste e complesso per tutti – spiega il cantautore Nino Leone, che lo scorso anno era stato premiato dal sindaco Castiglione assieme alla sua rock band con cui aveva partecipato all’ottava edizione della manifestazione “Musica contro le mafie” promossa da Libera – Sarà un’esibizione particolare – aggiunge – intima, ma che spero possa portare un po’ di spensieratezza in tutti coloro che vorranno seguirmi. Stiamo vivendo un periodo che resterà nella storia soprattutto per la preoccupazione, per la solitudine e per gli abbracci mancati, ma penso che ognuno di noi debba fare la propria parte per lanciare un messaggio di positività soprattutto nei confronti dei più giovani. È questo l’obiettivo che, nel mio piccolo, vorrei conseguire con questo concerto dedicato a Campobello».