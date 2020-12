[Natale 2020] Campobello. Gli auguri della Polizia Municipale

Gli uomini e le donne delle forze di emergenza, soccorso, polizia e protezione civile sono in campo per questo: tutti gli altri cittadini hanno il DOVERE, prima MORALE e poi giuridico, di collaborare con tali uomini e donne per far si che queste feste, ancorché in un clima austero, possano trascorrere serenamente per ritrovarci, alla fine di esse, più forti, sani, in salute e pronti ad affrontare la prossima campagna vaccinale!