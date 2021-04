MILANO: MINACCIA LA MADRE E TENTA DI LANCIARE OLIO BOLLENTE ADDOSSO AI CARABINIERI, ARRESTATO UN 36ENNE

Il 9 aprile 2021, a Milano, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 36enne, italiano, con precedenti di polizia. In particolare, i Carabinieri, alle 02:30 circa, sono intervenuti in via Graz, dove una donna classe 1950, aveva richiesto l’intervento delle FF.OO. poiché il figlio la stava minacciando pretendendo del denaro, costringendola anche a rifugiarsi in camera da letto. L’uomo, in stato di alterazione per abuso di alcool e farmaci psicotropi, vedendo i Carabinieri dalla finestra ha tentato di lanciargli contro dell’olio bollente che aveva preparato in una pentola, non riuscendo nell’intento grazie alla prontezza della madre che nel frattempo era riuscita a spegnere il fornello. Il 36enne ha anche continuato ad opporsi alle procedure di identificazione. La vittima ha riferito di numerosi analoghi comportamenti tenuti dal figlio, per il quale era già stato tratto in arresto lo scorso maggio 2020, dalla stazione Carabinieri di Milano-Musocco. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano “San Vittore”.

