Milano: sdoganate 25.400.000 mascherine chirurgiche e 107.561 kg di tessuto-non tessuto

Milano, 29 settembre 2020 – È giunto in mattinata presso l’Ufficio delle Dogane di Milano 3, Sezione Operativa Territoriale di Melzo, un treno con 25.400.000 di mascherine chirurgiche e. 107.561 Kg di tessuto-non tessuto per la loro fabbricazione, destinati al Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19.

Le merci sono giunte via ferrovia da XI’AN (Repubblica Popolare Cinese) al HUB RHM di Melzo, attraverso la Polonia.

Le mascherine saranno distribuite principalmente nelle scuole, mentre il tessuto-non tessuto sarà consegnato al carcere di Opera dove verrà lavorato per la produzione di altre mascherine facciali utili a contrastare la pandemia.

Le operazioni sono state effettuate con la massima rapidità, per consentire al Commissario Straordinario di averne la disponibilità in tempi brevissimi (foto di Repertorio).

