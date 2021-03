MILANO: FUGGE DAI CARABINIERI E SPERONA LA LORO AUTO, ARRESTATO UN 29ENNE ITALIANO

Il 16 marzo 2021 alle ore 08.30 circa a Parabiago (MI), i militari della locale stazione Carabinieri stavano transitando sulla SP229 nel comune di Nerviano (MI), quando hanno notato in una strada interpoderale n.5 soggetti, verosimilmente extracomunitari, che scendevano da un’autovettura marca Toyota. Il conducente, un 29enne italiano, nullafacente e pregiudicato, si è poi reimmesso sulla strada ma alla vista dei militari si è dato precipitosamente alla fuga in una strada sterrata che poco dopo era interrotta per la presenza di un ostacolo. I Carabinieri hanno quindi raggiunto il fuggitivo, il quale ha innestato improvvisamente la retromarcia speronando il mezzo militare per poi tentare la fuga a piedi, venendo però bloccato dopo una breve colluttazione durante la quale un militare è rimasto ferito e pertanto accompagnato presso l’ospedale di Legnano da cui è stato dimesso con prognosi di 10 giorni.

I militari hanno quindi arrestato per resistenza e violenza a P.U. il fuggitivo, alla guida del veicolo con patente revocata, che è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di convalida.

