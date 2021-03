MILANO: FESTE CLANDESTINE IN ABITAZIONE E ASSEMBRAMENTI PER STRADA, INTERVENTI E SANZIONI DEI CARABINIERI

Nel pomeriggio del 12 Marzo 2021 a Milano, in Piazza Duomo e aree limitrofe, i militari della Compagnia Carabinieri Milano Duomo e del 3° Reggimento Lombardia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio specificamente finalizzato a contrastare i fenomeni di “insofferenza giovanile” alle disposizioni di contrasto alla diffusione del CoViD-19, hanno:

– controllato e identificato 90 persone;

– sanzionati 17 giovani (tra i 16 e i 20 anni), poiché trovati al di fuori del proprio comune di residenza, senza giustificato motivo.

Nel corso della serata, a Milano, a seguito di numerose segnalazioni di assembramento pervenute sul NUE 112, i militari della Compagnia Milano Duomo, coadiuvati da personale del 3° Reggimento Lombardia, sono intervenuti in piazzale Archinto, ove hanno identificato e segnalato per inosservanza delle misure anti-CoViD

– 23 persone (tra i 20 e i 28 anni, tutti italiani, molti dei quali studenti universitari), poiché si sono assembrati consumando alcolici;

– il proprietario di un pub, che vendeva alcolici in violazione della normativa.

Durante la notte, invece, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Andrea Appiani, Milano, dove era stata segnalata una festa in un appartamento.

Sul posto, gli operanti hanno identificato 21 persone, studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni.

L’appartamento è intestato ad una donna 57enne, non presente in casa, madre di uno dei giovani identificati.

Tutti i presenti venivano sanzionati per la violazione delle norme anti covid, ed allontanati senza che opponessero resistenza.

I militari del Nucleo Radiomobile, successivamente, sono intervenuti in corso Vercelli, dove erano stati segnalati degli schiamazzi provenire da uno stabile.

Sul posto i Carabinieri hanno accertato la presenza, in un appartamento al quarto piano, di 6 persone, tra cui il proprietario, intenti a consumare una cena.

I soggetti, tutti trentenni, sono stati sanzionati in violazione della normativa covid-19.

In via Melzi D’Eril, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti nel corso della notte, dove era stata segnalata la diffusione di musica ad alto volume provenire da un appartamento al terzo piano.

Sul posto i militari hanno accertato lo svolgimento di una festa privata nell’abitazione di donna classe ‘63, dove era in corso un “karaoke” alla presenza di altri 6 ospiti, tutti trentenni.

I soggetti sono stati sanzionati per violazione della normativa covid-19.

A Cesano Boscone (MI), questa notte, i militari della Stazione Carabinieri di Corsico, sono intervenuti in via Roma per segnalazione di schiamazzi interno appartamento. Circostanza al primo piano di un condominio, erano presenti 7 soggetti tutti italiani che si erano riuniti per cenare. I presenti sono stati tutti identificati e venivano sanzionati per la violazione delle disposizioni sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19.

