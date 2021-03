Meteo. Allerta Arancione per rischio idrogeologico e Gialla per rischio idrico fino a domani

Prosegue fino alla mezzanotte di domani 21 marzo l’allerta meteo ARANCIONE per rischio idrogeologico e GIALLA per rischio idrico. Nel bollettino diffuso dalla Protezione Civile Regionale, sono segnalate condizioni meteo avverse: DALLA TARDA SERATA DI OGGI, PER 18-24 ORE, PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI. MAREGGIATE

SULLE COSTE ESPOSTE. DALLA TARDA MATTINATA DI DOMANI, PER 18-24 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O

TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.