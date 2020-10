Mazara. Sequestro pescherecci, delegazione incontra il presidente della Regione Siciliana

«Oggi pomeriggio, insieme ad una delegazione dei familiari dei pescatori sequestrati in Libia e al Presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano, abbiamo incontrato il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Nel corso dell’incontro, Musemeci, ha manifestato la sua disponibilità a sostenerci pienamente. Insieme non ci fermeremo fino a quando i nostri marittimi non ritorneranno a casa».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto con il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

