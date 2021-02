Mazara. Riconoscimento all’Associazione Misericordia per attività di volontariato sanitario

Conferite pergamene anche al personale sanitario dell’ospedale Abele Ajello ed alle associazioni Vigili del Fuoco in Congedo e Avis per primo screening di massa Covid del primo novembre

REDAZIONE, 10 FEB – Organizzata dall’Associazione Misericordia di Mazara San Vito in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Mazara del Vallo si è svolta oggi in Comune una sobria cerimonia nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza per la consegna di attestati di merito e riconoscimento ad operatori sanitari e associazioni che insieme alla Misericordia sono stati protagonisti di azioni ed interventi a salvaguardia della salute pubblica. In particolare è stato ricordato il primo screening Covid somministrato con tamponi rapidi alla popolazione mazarese dello scorso primo novembre nella piazza della Repubblica di Mazara del Vallo, uno dei primi comuni in Sicilia ad organizzare screening di massa proprio per iniziativa dell’associazione Misericordia: iniziativa poi svolta periodicamente su iniziativa dell’assessorato regionale alla Salute in collaborazione con Asp e Comune.

Nel suo intervento di saluto il Sindaco Salvatore Quinci ha ringraziato l’associazione Misericordia per il grande contributo ed il sacrificio testimoniati dai volontari in questi mesi di pandemia, rivolgendo agli operatori sanitari un sentito ringraziamento.

Alla presenza del presidente del consiglio comunale Vito Gancitano e del comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, il Governatore dell’associazione Misericordia San Vito di Mazara Carmen Anselmo ha ricordato i tanti momenti difficili ancora purtroppo non archiviati. Anche Salvatore Tumbiolo intervenuto, vice direttore sanitario, intervenuto in rappresentanza del direttore Morana ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a volontari e operatori sanitari per l’impegno e la dedizione.

Presenti e premiati oltre alla Misericordia anche le associazioni Vigili del Fuoco in Congedo e Avis, presieduta rispettivamente da Giovanni Ditta e Antonello Quinci.

Queste le pergamene conferite:

Antonina Profeta (anestesista/rianimatrice); Luigi Pecoraro (infermiere); Vincenzo Etiopia (infermiere); Benedetto Foderà (infermiere); Ludovico Asaro (infermiere); Battista Buscarino (infermiere); Bruno Cusumano (infermiere); Rossana Marrone (infermiera).

Associazione, medici e volontari Avis (dott.ssa Claudia Rubino, dott.ssa Irene Ingrande e sig. Davide Giacalone).

Associazione Vigili del Fuoco in Congedo (presidente Giovanni Ditta).

Associazione Misericordia (dott. Antonino Parisi).

