Mazara. Pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi al concorso per autista scuolabus

Concorso per l’assunzione di un collaboratore tecnico con mansioni di autista scuolabus:

REDAZIONE, 04 FEB – Pubblicati nell’albo pretorio online del portale istituzionale il verbale d’istruttoria e l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico categoria B con mansioni di autista scuolabus.

Sono 57 le istanze di partecipazione al concorso pervenute al Comune, ma come si evince dal verbale d’istruttoria sottoscritto dal dirigente del settore “Gestione delle Risorse” Maria Stella Marino, tre di queste sono pervenute oltre i termini di scadenza (entro le ore 13 del 30 novembre 2020) e sono state escluse. Delle 54 istanze pervenute nei termini, sono stati 41 i candidati ammessi e 13 quelli esclusi.

Il concorso, che era stato pubblicato il 30 ottobre 2020 sia nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di Concorso” del portale comunale che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi , prevede tra i requisiti il possesso della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente.

La graduatoria finale ai fini dell’assunzione in servizio di un collaboratore tecnico categoria B con mansioni di autista scuolabus, per i candidati ammessi, verrà elaborata come previsto dal bando di concorso a seguito della valutazione dei titoli e di una prova pratica.

Link: Verbale ed elenchi concorso collaboratore tecnico con mansioni autista scuoabus