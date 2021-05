Mazara: Insieme per Denise il 5 Maggio

Mercoledì 5 maggio dalle ore 20,30 si svolgerà nella piazza della Repubblica la manifestazione “Insieme per Denise” con la presenza di Piera Maggio, Piero Pulizzi, l’avvocato Giacomo Frazzitta, il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ed il vescovo della Diocesi mons. Domenico Mogavero, si coglie l’occasione per ricordare che la partecipazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni antiCovid (mascherina e distanziamento) e che dalle ore 21,45 dovrà iniziare il deflusso dalla piazza per rispettare il “coprifuoco” delle ore 22.

