Mazara. Il Sindaco nomina la nuova Giunta Municipale

Ampliata da 5 a 7 la squadra assessoriale. Confermati tutti i precedenti assessori ad eccezione della dimissionaria Caterina Agate. Tre i nuovi assessori: Giacomo Mauro, Pietro D’Angelo e Alessandro Norrito. Nel pomeriggio l’insediamento



REDAZIONE, 01 FEB – Con determinazioni sindacali n. 16, 17 e 18 di oggi, firmate pochi minuti fa il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha, rispettivamente:

-preso atto delle dimissioni dell’assessore comunale Caterina Agate;

– azzerato la Giunta Municipale che era stata nominata con determinazione sindacale n. 81 del 15 maggio 2019;

– -nominato la nuova Giunta Municipale, ampliando il numero di assessori da 5 a 7 come previsto dalla legge regionale n. 3/2019 per i comuni di popolazione compresa tra i 30 mila ed i 100 mila abitanti. Sono 4 gli assessori confermati (il vice sindaco Vito Billardello, Germana Abbagnato, Vincenzo Giacalone e Michele Reina); sono tre i nuovi assessori: l’architetto Pietro D’Angelo (laureato in architettura, imprenditore del settore ricettivo, già consigliere comunale nelle passate consiliature), Giacomo Mauro (laureato in Economia e Commercio, insegnante nell’Iss Ferrara di Mazara del Vallo, già consigliere comunale e presidente di commissioni nelle passate consiliature) e Alessandro Norrito (laureato in tecnologia e didattica delle lingue, vice direttore di azienda del settore ricettivo, già consigliere comunale dal 2013 al 2014).

Questa la nuova Giunta Municipale di Mazara del Vallo con relative attribuzioni delle deleghe, presieduta dal Sindaco Salvatore Quinci, che ha trattenuto per sè le deleghe: Polizia Municipale, Protezione Civile e Personale).

– Vito Billardello (Vice Sindaco – Assessore con deleghe: Welfare, Sport, Pubblica Istruzione).



Giacomo Mauro (Assessore con deleghe: Bilancio e Patrimonio, Ambiente, Territorio e Tributi).

– Michele Reina (Assessore con deleghe: Lavori Pubblici, Servizi alla Città, Rapporti con il Consiglio Comunale).



Vincenzo Giacalone (Assessore con deleghe: Urbanistica, Servizi alle Imprese, Innovazione Smart City, Trasparenza, Politiche Comunitarie).

– Germana Abbagnato (Assessore con deleghe: Turismo, Eventi, Cultura e Spettacolo, Partecipazione).

– Pietro D’Angelo (Assessore con deleghe: Pesca, Agricoltura, Attività Produttive, Infrastrutture).

– Alessandro Norrito (Assessore con deleghe: Servizi Demografici, Servizi Cimiteriali, Benessere degli Animali).

Gli Assessori sono stati convocati per il pomeriggio di oggi (dalle ore 16) al Palazzo di Città per insediarsi nelle mani del Sindaco e del Segretario Generale.