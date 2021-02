Mazara. Il Comandante Danilo Marino nuovo consulente a titolo gratuito per sviluppo portuale e fascia costiera

Rinnovati gli incarichi di consulenti a titolo gratuito a Gianni Crisafulli (disagio scolastico) e Mario Tumbiolo (valorizzazione beni culturali)

REDAZIONE, 12 FEB – Il dott. Danilo Marino, mazarese, ufficiale superiore del corpo delle Capitanerie di Porto (in aspettativa in attesa di pensione) è il nuovo consulente a titolo gratuito del Sindaco di Mazara del Vallo con l’incarico di “Indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione, controllo e sviluppo portuale e della fascia costiera”.

La nomina per un anno, salvo proroga, è stata decisa dal Sindaco Salvatore Quinci con determinazione sindacale n. 22/2021 per l’attuazione del programma politico – amministrativo dell’Amministrazione con particolare riferimento allo sviluppo portuale e della fascia costiera del territorio.

Con due ulteriori determinazioni il Sindaco ha inoltre confermato e rinnovato per un ulteriore anno gli incarichi a titolo gratuito del dr. Gianni Crisafulli quale “Consulente per le politiche riguardanti disabilità, disagio scolastico e dispersione scolastica” e del dr. Mario Tumbiolo quale “Coordinatore delle Politiche per la Valorizzazione dei beni culturali”.

