MAZARA DEL VALLO, SINDACO E CONSIGLIERE FANNO SOPRALLUOGO IN VIA POTENZA

«Stamattina insieme al Consigliere comunale Giuseppe Bonanno, abbiamo effettuato un sopralluogo nella pineta di via Potenza per valutare la possibilità di adibirla ad area verde attrezzata. Si tratta di uno spazio che permetterebbe una riqualificazione del quartiere. Abbiamo inoltre incontrato i residenti della via Monginevro, che ci hanno rappresentato alcune criticità della zona che cercheremo di risolvere nel minor tempo possibile».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, al termine del sopralluogo effettuato stamattina in via Potenza insieme al Consigliere comunale Giuseppe Bonanno.