Mazara del Vallo: Progetto Profondo Web per un uso consapevole di internet

Progetto Profondo Web per un uso consapevole di internet

Creare una sorta di bugiardino del web (foglietto di istruzioni d’uso) con la condivisione di alunni e genitori, il coordinamento didattico di insegnanti e di figure professionali dedicate.

E’ il principale obiettivo del progetto “Profondo web – Istruzioni per l’uso?” che prenderà il via a Mazara del Vallo a fine mese con la direzione del professore Giacomo Bonagiuso, il contributo dell’assessorato comunale alle Politiche Giovanili del Comune di Mazara del Vallo e la partecipazione dell’Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Trapani.

Si tratta di un progetto creativo rivolto alle alunne ed alunni delle ultime classi delle scuole primarie (elementari) cittadine ed ai loro genitori.

Il progetto è stato ideato dall’associazione culturale Teatro Libero di Castelvetrano Selinunte e verrà attuato con una serie di incontri e webinar nelle scuole elementari cittadine. Gli alunni ed i loro genitori verranno accompagnati dai loro insegnanti e da figure professionali dedicate (filosofi, pedagogisti, sociologi ed esperti web) in un percorso di analisi del mondo web e dei rischi per condividere, alla fine del progetto, una sorta di bugiardino web, come si fa per i farmaci o per il montaggio di oggetti.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta e deciso di partecipare con un contributo economico di copertura spese – dice l’assessore alle politiche giovanili Germana Abbagnato-. Riteniamo il progetto di estrema attualità e rispondente ai bisogni dei giovani fruitori del web. L’acquisizione di strumenti per padroneggiare la navigazione su internet in età preadolescenziale è oggi una vera e propria urgenza di cui bisogna farsi carico per risolverlo a tutti i livelli”.