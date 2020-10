Mazara del Vallo nominata primo Comune “Gentile” in Sicilia.

MAZARA – «Nei giorni scorsi nella Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, insieme a Daniel Lumera, autore del best seller ‘Biologia della Gentilezza’, ideatore del Movimento Italia Gentile e punto di riferimento internazionale nelle scienze del benessere e della qualità della vita, abbiamo siglato un Accordo di adesione al Movimento per la proclamazione di Mazara ‘Città Gentile’. L’ufficializzazione avverrà nel mese di gennaio 2021 con l’evento celebrativo “Semi di gentilezza, la danza dei valori” alla presenza di Beatrice Carbone – ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, Daniel Lumera e in videoconferenza la professoressa di Harvard Immaculata de Vivo – coautrice del libro e considerata tra i massimi esperti mondiali di genetica del cancro e di epidemiologia. Con questa firma Mazara del Vallo è nominata primo Comune “Gentile” in Sicilia. Nel corso dell’incontro abbiamo parlato dell’avvio di progetti legati all’Educazione e alla Sanità, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole con progetti legati al tema Gentilezza e all’introduzione di protocolli di Gentilezza anche nell’ambito medico-sanitario. Presente all’incontro Rossana Parrinello che ha introdotto l’iniziativa e madrina ufficiale del progetto a Mazara del Vallo».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto con il Movimento Italia Gentile.

Beatrice Carbone, Salvatore Quinci, Rossana Parrinello, Daniel Lumera

