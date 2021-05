Mazara del Vallo: MISSIONE A ROMA, IL SINDACO QUINCI INCONTRA IL MINISTRO LUIGI DI MAIO

«Oggi ho avuto a Roma , presso la Farnesina un proficuo incontro con il Ministro degli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio al quale ho voluto personalmente rappresentare il complesso tema della sicurezza dei nostri pescatori nel Mediterraneo dopo gli eventi drammatici di questi giorni. Abbiamo affrontato insieme le possibili soluzioni per supportare il comparto pesca di Mazara del Vallo in questo momento di grande difficoltà. Il Ministro ha assunto l’impegno di incontrarci prossimamente per attivare le iniziative pianificate».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci in merito all’incontro avuto oggi a Roma con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.