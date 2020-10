Mazara. Al via domani Blue Sea Land

Eventi online per l’emergenza Covid

Al via da domani, giovedì 22 ottobre, Blue Sea Land: l’Expo dei Cluster del Mediterraneo e dell’Africa, nato su iniziativa del compianto Giovanni Tumbiolo. Quest’anno, nella nona edizione, a causa dell’emergenza Covid la kermesse si svolgerà quasi interamente online con 40 momenti convegnistici concentrati in 4 giornate. L‘evento, che è organizzato dal Distretto della Pesca e della Crescita Blu presieduto da Nino Carlino si avvale tra gli altri del patrocinio e del supporto logistico del Comune di Mazara del Vallo che con delibera di Giunta di oggi ha inoltre deliberato un contributo straordinario di 10mila euro.

Nella Sala Giunta del Comune di Mazara del Vallo si svolgerà domani dalle ore 9,30 in diretta streaming il primo evento “Industria ittica ed internazionalizzazione” che verrà moderato dal presidente del Distretto Nino Carlino ed al quale il Sindaco Salvatore Quinci porterà i saluti della Città.

Programma, note stampa e dettagli sugli eventi di Blue Sea Land 2020 sono scaricabili dal portale https://www. bluesealand.org/

Mi piace: Mi piace Caricamento...