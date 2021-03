MATERIALE RADIOATTIVO RESPINTO AL CONFINE ITALIANO – Como-Brogeda Commerciale: respingimento all’estero di un carico di materiale radioattivo

Como-Brogeda Commerciale: respingimento all’estero di un carico di materiale radioattivo

Como, 24 marzo 2021 – Nelle scorse ore, presso la Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso, a seguito di un controllo documentale di una scheda di circolazione, relativa a un carico di rottami metallici provenienti dalla Svizzera, in attesa di essere dichiarati all’importazione, i funzionari ADM hanno proceduto, tramite gli esperti qualificati presenti negli spazi doganali italiani, al consueto controllo dei valori radiometrici.

Dal controllo sono emersi anomali livelli di radioattività, motivo per cui è stato attivato immediatamente il protocollo di sicurezza previsto per i casi di specie, isolando il carico in un’area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato e allertando tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione (Dipartimento Territoriale dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente – A.R.P.A. e, a seguire, l’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Como).

Il Prefetto di Como, su conforme parere dell’A.R.P.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 187, comma 3 del D.Lgs. 31/07/2020 n. 101, ha, quindi, disposto il respingimento del carico al soggetto responsabile dell’invio in Italia, con oneri a suo carico. Il citato Decreto Legislativo, come noto, attua la direttiva 2013/59/Euratom, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso ha pertanto dato immediata esecuzione all’ordinanza prefettizia, invitando il soggetto obbligato svizzero a rimuovere senza indugi e con tutti gli accorgimenti del caso la fonte di rischio dagli spazi doganali italiani, preavvertendo delle operazioni l’omologa autorità doganale svizzera, allo scopo di far movimentare il carico il più velocemente possibile anche dai contigui spazi doganali elvetici.

ADM a presidio della salute e della sicurezza.

