Massimo Grillo è stato proclamato eletto sindaco della città di Marsala

DOMANI, 8 OTTOBRE, ALLE ORE 12:00, L’INSEDIAMENTO A PALAZZO MUNICIPALE

Massimo Vincenzo Grillo, 57 anni, sposato e padre di tre figli, è ufficialmente il nuovo Sindaco di Marsala per il quinquennio 2020-2025. E’ stato proclamato eletto alle ore 13,56 di oggi, 7 ottobre 2020, dall’Ufficio Centrale per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri, presieduto dalla giudice Caterina Greco. Il nuovo Sindaco si insedierà ufficialmente domani, alle ore 12,00. Preliminarmente vi sarà il passaggio di consegne fra l’uscente Alberto Di Girolamo e il nuovo primo cittadino. Seguirà quindi la cerimonia di insediamento. Oltre a lui si insedieranno i primi quattro Assessori già designati, Paolo Ruggieri, Arturo Galfano, Antonella Coppola e Oreste Alagna. Al termine della cerimonia protocollare il Sindaco Massimo Grillo scenderà nell’atrio del palazzo Municipale per un breve saluto ai dipendenti e ai cittadini presenti. Al fine di rispettare la normativa anticovid ed evitare assembramenti, l’ingresso al primo piano del Comune sarà sottoposto a restrizioni. L’insediamento del nuovo Sindaco sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale ( https://www.youtube.com/channel/UCDWfDGVsFkZzaynBTtiwoVQ/featured ) nonché su Facebook, sito istituzionale del Comune di Marsala. Dopo la cerimonia di l’insediamento il neo Sindaco si intratterrà con la stampa.

