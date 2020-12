La Tombola della Polizia di Stato (Video)

REDAZIONE – Attraverso questo tradizionale gioco popolare, che riunisce attorno a un tavolo le famiglie nei giorni delle festività natalizie, si racconta la polizia e le peculiarità della vita delle sue donne e dei suoi uomini che, spesso, anche durante tali festività, sono in servizio. Narra, quindi, del loro abbigliamento (uniforme, berretto, nuovi segni distintivi), dell’equipaggiamento di tutti i giorni (manette, sfollagente, casco), del loro operato (l’arresto, lo sfratto, l’intercettazione, il sopralluogo), dei loro riti quotidiani (la mensa, il sacchetto, il caffè), del loro attaccamento ai simboli delle istituzioni (la Bandiera, la festa della Repubblica, la festa della Polizia) e anche delle altre forze di polizia con cui condividono la stessa missione (il coordinamento, i parenti). Insomma, nella tombola della polizia c’è questo e molto altro ancora: pertanto, non rimane che giocare per scoprire tutte le altre curiosità, trascorrendo delle serene festività insieme per esserci sempre, nella speranza di urlare “ho fatto tombola !”

Le tombole della Polizia di Stato sono state consegnate in segno di riconoscenza a coloro che hanno fatto donazione al Piano Marco Valerio, progetto di solidarietà attraverso il quale vengono erogati contributi annuali a favore dei figli dei dipendenti in servizio ed in pensione, affetti da patologie croniche e gravi fino al 18 esimo anno di età.

