La storia di Bia Cusumano: la lotta quotidiana di una donna fibromialgica

REDAZIONE, 07 FEB – Ci siamo chiesti chi fosse Bia Cusumano, donna, madre, docente, artista ma anche paziente fibromialgica da circa 26 anni ormai. Cosa sia la malattia, lei lo ha sempre raccontato attraverso i suoi versi, le sue interviste, unformat sul Dolore cronico e adesso attraverso uno storytelling, realizzato in maniera generosa e gratuita per Aisf odv, Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Il progetto di sensibilizzazione e sostegno alla Sindrome Fibromialgica, malattia reumatica, cronica ed invalidante che porta chi ne soffre a vivere in un corpo di “cemento ” rigido, contratto, infiammato, dolente, sfibrato, perennemente stanco, è stato realizzato in sinergia e stretta collaborazione con il fotografo Gianluca Sammartano, il videomaker Giuseppe Vinci e la modella Chiara Gammino. Lo spot si dispiega attraverso i vicoli di cemento bianco del meraviglioso Cretto di Burri, opera a cielo aperto, nata sulle macerie di Gibellina, distrutta tragicamente in seguito al violento terremoto del Belice del 1968. Il video accompagnato dai versi di Bia, riesce a coniugare Bellezza suggestiva e Dolore profondo. Si chiude con una frase che poi è il titolo stesso del video: La Bellezza splende pur sotto le macerie. Frase simbolo di questa campagna a sostegno del Dolore Cronico causato dalla Fibromialgia. Bia ci ricorda quindi, che nonostante il dolore, è possibile continuare ad amare la vita, a vedere e a riconoscerne la sua bellezza perfino sotto le macerie di un Dolore che è infame compagno di viaggio di milioni di Italiani affetti da questa silente, atroce patologia. Rivolgiamo un augurio a Bia e attraverso il video che ha ideato, a tutti i pazienti fibromialgici, che davvero un giorno si possa trovare un protocollo di cura per questa malattia, dalla quale ad oggi non si guarisce, per potere permettere a tutte le persone che ne sono affette di tornare a “splendere” , danzando non più sulle macerie ma sui desideri della propria vita.

AISF ODV Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica