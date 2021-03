La figuraccia dei treni siciliani al Tg1: Catania-Gela in 5 ore

Il servizio del Tg1 sulla linea ferroviaria tra Catania e Gela.

in Sicilia ci vogliono più di 5 ore di treno per percorrere 88 chilometri.

Il viaggio tra Catania e Gela è stato percorso dalla giornalista del Tg1 .

Si parte al mattino presto per arrivare dopo pranzo: ecco perché.

Più di cinque ore in treno per 88 km: è il record negativo della linea ferroviaria Catania-Gela. La situazione è così da 10 anni, dopo l’abbattimento e la mancata ricostruzione di un ponte. A riaccendere i riflettori sullo stato delle linee ferroviarie in Sicilia è stato un servizio della Rai, andato in onda durante il telegiornale di Rai1. Il viaggio della giornalista è iniziato prima delle 9 del mattino, salendo a bordo a Catania e passando da Siracusa. “Saliamo a bordo a Catania, per l’unica combinazione possibile al mattino per raggiungere Gela in treno. È necessario un cambio a Siracusa“. Attualmente, le spiega il personale a bordo è la linea più veloce.

C’è da dire che tramite il sito Trenitalia, ci sono molte soluzioni che in 2 h ti permettono la tratta ma comunque sempre tanti per 88 km di tratta.

