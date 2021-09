Incendio campo migranti: appello sindaco, affittate case (video)

Castiglione, forza lavoro indispensabile per l’economia locale

“Questa tragedia riguarda tutti noi. Da anni, con il coordinamento della Prefettura, stiamo lavorando al fine di trovare una soluzione definitiva al problema dell’accoglienza. Abbiamo presentato due progetti che sono in attesa di finanziamento e abbiamo dato la nostra disponibilità a mettere a disposizione alcuni beni confiscati alla mafia. Nel frattempo torno a chiedere a tutti coloro che possiedono una casa non utilizzata a Campobello o a Castelvetrano di affittarla a questi giovani lavoratori, che, come più volte ho detto, rappresentano forza lavoro indispensabile per l’economia locale”

