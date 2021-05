Il Rotary club Castelvetrano Valle del Belice ” crediamo in un mondo dove tutti i popoli, INSIEME, promuovono CAMBIAMENTI POSITIVI E DURATURI”

Da rotariani crediamo in un mondo dove tutti i popoli, INSIEME, promuovono CAMBIAMENTI POSITIVI E DURATURI, nelle comunità vicine, in quelle lontane ed in ognuno di noi. Quest’IDEA, che si traduce nella comprensione internazionale, nella protezione della Pace, dell’Amicizia, nelle azioni tese allo Sviluppo delle Economie locali, nel servizio verso il prossimo, nella protezione delle madri e dei bambini, nella lotta alle malattie, nel sostegno all’istruzione, ci ha consentito di essere PRONTI AD AGIRE, per far fronte all’emergenza generale determinata la pandemia da Covid 19.

Seguendo il paradigma virtuoso offerto a ciascun club del distretto 2110 Sicilia-Malta dal Governatore Alfio Di Costa, appassionato e motivato rotariano pronto a convertire gli schemi per mantenere integra l’efficacia del Servizio, anche il Club Castelvetrano Valle del Belice, guidato da Anna Maria Raineri, con la condivisione piena di tutti i soci, ha scelto di agire e lasciare un segno profondo e visibile nella nostra comunità, dando una mano ovunque servisse, mettendo in campo le diverse professionalità. Abbiamo scelto di razionalizzare ed orientare al meglio tutte le risorse vocate a servire al disopra di ogni interesse personale con assoluta dedizione e con particolare attenzione agli individui ed alle categorie più deboli, più sofferenti, agli ultimi, che non devono restare indietro.

Mossi ed ispirati da questa idea strategica abbiamo progettato e realizzato molteplici progetti di formazione, di supporto, di sensibilizzazione, di incontro …..

Corsi di Basic life support – early defibrillation BLSD, per insegnare il supporto di base delle funzioni vitali e di fibrillazione precoce, tenuti dai medici specialisti rotariani e dedicato ad allievi e docenti degli istituti Lombardo Radice – Medi e Ruggero Settimo di Castelvetrano ed al personale della Polizia Municipale del Comune di Campobello di Mazara.

Il progetto di screening odontoiatrico realizzato dai medici specialisti del club e dedicato agli allievi delle scuole medie, con l’intento di sensibilizzarli e formarli sul tema della cure dei denti e della sana pratica dell’igiene orale. Lo screening sulla celiachia, a cura degli esperti del nostro club.

La donazione dei tablet per la DAD ai ragazzi meno abbienti frequentanti l’Istituto Tecnico Commerciale di Castelvetrano nella giornata dell’Happy Day Tablet For Dad – Comunità contro il Covid 19, supportata dal Distretto, per sostenere la risposta dell’Italia alla diffusione della pandemia. L’obiettivo è quello di aiutare a salvare vite attraverso l’istruzione ininterrotta dei nostri giovani e costruire resilienza per il futuro delle sfide!

La donazione del tablet alla R.S.A. di Castelvetrano, per consentire alle persone ricoverate durante il periodo natalizio e non soltanto di rivedere i propri cari anche attraverso uno schermo. Abbiamo gioito nel ricevere la lettera stesa dal dott. Pietro Candela, Direttore del Distretto, con la quale è stata espressa l’utilità del dono e l’efficacia del servizio.

Con il progetto “ CONNETTIAMOCI ANCORA DI PIU’ ” realizzato nel periodo pasquale, il Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, in sintonia con il Comune di Campobello di Mazara e con l’azienda Diaverum, ha donato dei computer alla Comunità “ Il Gabbiano” di Castelvetrano ed alla Comunità “Il Pellicano” di Santa Ninfa, per garantire ai giovani ospiti il necessario sostegno informatico; a questi ragazzi, inoltre, sono stati donati Dolci Sorrisi per rallegrare le loro giornate, cosi come alle famiglie aiutate dalla Caritas e dalla Chiesa di San Francesco da Paola.

E’ stato completato il progetto “Uniti per Vincere”, con la raccolta dei centesimi per impinguare i Fondi da utilizzarsi a favore della lotta contro la Polio e contro il Covid 19, cui il Rotary ha dedicato e dedicherà grandi energie.

Abbiamo realizzato, in partnership con La Rotta dei Fenici, il servizio di formazione ed assistenza alle start up di donne capaci di fare IMPRESA. Abbiamo agito, come facciamo da decenni, a sostegno ed in difesa delle donne e dei loro figli, per realizzare una autentica e qualificata tutela, arginando ogni forma di violenza ed insegnando agli individui a praticare il rispetto e l’amore per l’altro, coniugati dal service. Stiamo proponendo momenti di sensibilizzazione ed informazione sul tema della violenza di genere agli allievi della scuola media Luigi Pirandello di Campobello di Mazara e ai giovani dell’istituto per geometri di Campobello di Mazara, dando voce ad avvocati, magistrati ed educatori, prodighi di messaggi positivi e di esperienza da offrire.

Abbiamo presentato presso le scuole elementari e medie il progetto “Un viaggio alla scoperta dell’Acqua “, concepito per sensibilizzare e formare alla cultura del rispetto dell’Ambiente e del Territorio attraverso un fumetto realizzato da una socia del nostro club, abile ed appassionata.

Diffondiamo il nostro SLOGAN: Noi abbiamo in mente un altro Ambiente!!

Abbiamo allestito, in collaborazione con Rotta dei Fenici e con il Gruppo Archeologico Selinunte, supportati da AIF, il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale meno conosciuto, partendo dal sito di Marcita, posto all’interno dell’Area della Trinità di Delia, attraverso la programmazione di incontri, passeggiate tematiche e molto molto altro!

Stiamo realizzando gli Itinerari dell’Archeologia Preistorica della Valle del Belice, coinvolgendo altri Rotary Club del territorio, per tutelare e divulgare la bellezza dei siti minori.

Stiamo proseguendo nel progetto ROTOLIO – La Strada dell’Olio, teso alla diffusione del prodotto principe della nostra Terra, attraverso la migliore conoscenza delle sue proprietà, per apprezzarlo ed amarlo di più, rendendolo strumento di ricchezza e di sviluppo.

Siamo lieti di avere condiviso idee e progetti con tutte le istituzioni e di aver offerto service!

Siamo certi che dalle attuali criticità saranno generate nuove, grandi opportunità.

Il Rotary ci sarà ancora: Serviremo per Cambiare Vite!!