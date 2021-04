Il CTS e le scuole trapanesi celebrano la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – 2 aprile 2021

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2021 che si celebra il 2 Aprile, il Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Trapani, che ha sede presso l’I.C. Lombardo Radice Pappalardo di Castelvetrano, facendo proprio un pensiero del grande artista Pablo Picasso che sosteneva “Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere” ha pensato di investire sulla qualità professionale degli operatori scolastici di tutte le scuole trapanesi, puntando sulla loro capacità di suscitare interesse e promuovere momenti di riflessione sul tema dell’autismo e della diversità in generale. L’iniziativa ha coinvolto tutti gli alunni e tutte le classi, indipendentemente dalla presenza di alunni disabili e, considerato che il periodo interessato è coinciso con la pausa didattica per le Festività Pasquali, è stata svolta nella settimana dal 2 al 10 aprile.

Il CTS ha proposto alcuni URL di video da poter visionare, quale avvio per l’approfondimento e la realizzazione, a conclusione della giornata, di un prodotto finale in forma di un elaborato grafico (cartelloni, presentazioni PPW, collage di foto, etc.) riepilogativo delle attività svolte all’interno delle singole classi degli istituti.

La proposta è stata ben accolta da tutti gli istituti della provincia ed alcuni hanno pure restituito al CTS i loro elaborati che sono stati collezionati e pubblicati sul sito del CTS per testimoniare l’attenzione che le scuole trapanesi riservano all’inclusione ed alla valorizzazione della diversità in tutte le sue forme.

Di seguito si riporta il link alla pagina web dove sono stati raccolti e pubblicati i prodotti delle singole scuole che hanno risposto all’appello del CTS, che si ringraziano per la sensibilità mostrata: I.C. Lombardo Radice – Pappalardo di Castelvetrano, I.C. Pertini di Trapani, I.C. Nosengo di Petrosino, I.C. San Giovanni Bosco – Pirandello di Campobello di Mazara, I.S. Calvino – Amico di Trapani, I.C. Bassi – Catalano di Trapani, I.C. Borsellino – Ajello di Mazara del Vallo, I.C. Grassa di Mazara del Vallo, I.C. Garibaldi – Pipitone di Marsala, I.I.S.S. Rosina Salvo di Trapani, I.C. Capuana – Pardo di Castelvetrano, I.C. S. Pellegrino di Marsala, I.C. Marconi di Trapani.

http://www.icradicepappalardo.edu.it/autismo2021/

