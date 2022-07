I giochi di carte tradizionali siciliani che sono arrivati ai nostri giorni

Reading Time: 3 minutes

Le carte sono uno degli intrattenimenti più amati e diffusi in ogni angolo del mondo. Ogni Paese e ogni singola regione ha i suoi giochi tradizionali e spesso sono nati in epoche antichissime per arrivare, seppur con qualche piccola modifica, fino ai nostri giorni. Un discorso valido a maggior ragione per i territori italiani, in cui esistono decine e decine di giochi di carte diversi. Oggi parleremo proprio di questo e andremo a scoprire i giochi di carte nati nell’antica Sicilia e che continuano a far divertire grandi e piccini anche nell’era della tecnologia, dei videogiochi di ultima generazione e della realtà virtuale.

Non possiamo non iniziare la nostra rassegna partendo dal “Cucù”, un gioco diffuso in Sicilia e in molte altre zone del sud Italia. Il cucù è adatto a grandi e piccini e prevede che a ogni giocatore venga assegnata una carta. Se il punteggio è basso avrà come obiettivo quello di scambiarla col vicino con la speranza di ottenerne una più alta. Il gioco prosegue così finché non esce un re a interrompere il giro. Qui si scoprono le carte e chi ha la più bassa perde una delle tre “vite” disponibili. Una volta esaurite le tre possibilità il partecipante è eliminato ma può rientrare in partita se riesce a “far parlare” uno dei giocatori ancora seduti al tavolo.

Un altro gioco originario della Sicilia è la “Zecchinetta”, protagonista anche di uno dei più celebri romanzi di Leonardo Sciascia. La zecchinetta è un gioco fatto di puntate e che ha molti tratti in comune col Texas Hold’em, seppure i punti del poker vengano contati in maniera totalmente diversa rispetto a quelli del gioco isolano. Il funzionamento è estremamente facile e immediato. I partecipanti devono soltanto effettuare delle previsioni sul valore delle carte estratte dal banco. Se la previsione è giusta e il valore corrispondente il giocatore riceve una somma pari a quella puntata.

Tipicamente siciliano e tramandatosi fino ai nostri giorni è anche il divertentissimo “Ti vitti“. Obiettivo del gioco quello di terminare le carte assegnate mettendole sul banco o sopra quelle degli avversari. A rendere più movimentata la situazione l’interferenza degli altri giocatori che intervengono dicendo “ti vitti” (che significa ti ho visto) quando uno dei partecipanti ha la possibilità di piazzare una carta e non lo fa. Una volta “scoperto” il giocatore è costretto a tornare indietro.





In Sicilia, soprattutto durante le feste natalizie e pasquali, si gioca spesso anche a “Cavaduzzo”, una vera e propria “horse race” da fare con le carte da gioco. Sul tavolo il mazziere piazza le quattro carte con la figura del cavallo. Sopra di esse vengono messe in colonna dieci carte. A questo punto i giocatori possono puntare su uno di essi. Qui inizia la partita con il banco che inizia a scoprire le carte. I cavalli vanno avanti in base al seme scoperto. Vince il cavallo che termina per primo le carte.

Ultimo gioco della nostra rassegna è il celebre “Piatto”, famoso anche con il nome di “Alta e Bassa”. Probabilmente è uno dei più semplici in assoluto. Scopo del gioco è semplicemente quello di provare a predire se la carta che scopre il mazziere è più alta o più bassa di quella assegnata al giocatore.

Che la tradizione dei giochi di carte sia profondamente radicata in Sicilia lo dimostra l’esistenza di un mazzo tipicamente siciliano, uno dei più antichi tra quelli regionali italiani. Le carte siciliane ricordano per certi versi quelle napoletane, hanno dimensioni ridotte e i semi di derivazione spagnola con illustrazioni molto colorate e vivaci.

Come moltissime carte tradizionali anche le siciliane derivano dai tarocchi, e più precisamente dai cosiddetti “Arcani Minori” con la differenza che l’8, il 9 e il 10 vengono sostituiti da donna, cavallo e re. Anche se mancano notizie certe l’ipotesi più accreditata è che il mazzo derivi direttamente dal Tarocco Siciliano, mazzo da 64 che comprende anche i trionfi e altri numeri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...