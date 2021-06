Gravissimo incidente pochi minuti fa a Campobello di Mazara in Via Roma, nei pressi di Via Torquato Tasso. Sono rimasti coinvolti nell’incidente un Ape 50( il conducente si è dato alla fuga) e una moto di grossa cilindrata alla cui guida vi era un cittadino campobellese. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e le pattuglie dei Carabinieri di Mazara del Vallo e di Campobello di Mazara. Seguono aggiornamenti.

