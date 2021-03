GoPro Guru: il corso GoPro definitivo,

ora subito disponibile in esclusiva su GoCamera

Il corso GoPro definitivo: GoPro Guru vanta 6 ore di formazione, un programma in italiano completo e unico, ma soprattutto la caratteristica di essere interattivo.

Dopo anni di esperienza con i Training GoPro, GoCamera ha realizzato il Corso GoPro definitivo: si chiama GoPro Guru, e ha l’obiettivo di insegnare ai propri corsisti un metodo unico da sfruttare per realizzare le immagini della propria vita, all’altezza del momento vissuto, ed esattamente come le avevano immaginate.

GoPro Guru è per tutti, a prescindere dal livello di esperienza o dal modello di videocamera utilizzato: questo perché è modulare, interattivo e realizzato su misura.

Solo fino al 6 Aprile è disponibile con un esclusivo ed irripetibile Bonus Lancio che prevede:

Taglio prezzo di 70€ (129€ invece che 199€)

Interattivo, completo e realizzato su misura

GoPro Guru è la punta di diamante della GoCamera Academy: un’opera che mira ad essere “il corso GoPro perfetto”. 6 ore di formazione registrate grazie ad un coinvolgimento diretto dei corsisti, che interagendo in un gruppo privato esclusivo suggeriscono tematiche per i futuri moduli e pubblicano i loro feedback sulle lezioni: in questo modo, GoPro Guru si aggiorna continuamente, senza costi aggiuntivi, migliorando sempre più la propria offerta secondo le richieste e le necessità di chi lo segue.

100% esperienza sul campo

I relatori del corso sono i nostri migliori professionisti: Luca RawTherapy, Michele Birti e gli esperti del GoCamera Team, al fianco di GoPro e impegnati sul campo da ben 10 anni. Ogni nozione trasmessa, deriva da un’esperienza diretta e professionale nel settore fotografico e del videomaking.

Ciò che contraddistingue i corsi della GoCamera Academy dagli altri infatti, è la presenza di moltissime esercitazioni pratiche, affiancate sempre ad un’accurata teoria. In questo modo, dopo ogni corso i risultati sono sempre assicurati ed evidenti.

We Are GoPro Guru

We Are GoPro Guru è il Gruppo Privato Facebook a cui ha accesso solo chi acquista il corso. È ciò che rende GoPro Guru interattivo, e quindi unico.

Ecco cosa c’è all’interno di We Are GoPro Guru:

Coaching avanzato: interazione con relatori e team GoCamera, consigli in tempo reale, backstage e anteprime delle riprese. In questo modo si possono approfondire i moduli e organizzare in anticipo la propria formazione;

interazione con relatori e team GoCamera, consigli in tempo reale, backstage e anteprime delle riprese. In questo modo si possono approfondire i moduli e organizzare in anticipo la propria formazione; GoPro Guru Contributor: possibilità di dare feedback sui moduli del corso, presenti e futuri. In questo modo, il Corso è sempre realizzato su misura;

possibilità di dare feedback sui moduli del corso, presenti e futuri. In questo modo, il Corso è sempre realizzato su misura; Moduli aggiuntivi gratis: gli aggiornamenti semestrali dei moduli aggiuntivi, tengono conto delle richieste dei corsisti iscritti al gruppo;

gli aggiornamenti semestrali dei moduli aggiuntivi, tengono conto delle richieste dei corsisti iscritti al gruppo; GoPro Guru Awards: una divertente competizione tra tutti i membri del gruppo, per esercitarsi insieme;

una divertente competizione tra tutti i membri del gruppo, per esercitarsi insieme; Personal Assistant GoPro: se il confronto all’interno del gruppo non basta, il supporto GoCamera continua anche fuori via telefono e mail!

Data l’esclusività, i posti per accedere sono strettamente limitati.

Il programma

Il programma di GoPro Guru è suddiviso in moduli: un professionista potrà tranquillamente saltare le basi senza che il Corso perda di valore, mentre un principiante troverà un percorso graduale e di difficoltà progressiva.

Ogni modulo possiede, al suo interno, altrettante lezioni sull’argomento: il risultato è una struttura “ad albero” completa ed esaustiva. I macro-argomenti sono:

Modulo 1 | Prima di iniziare

Modulo 2 | Scattare foto con GoPro

Modulo 3 | Filmare con GoPro

Modulo 4 | Modulo avanzato Protune

Modulo 5 | Guida agli accessori

Modulo Avanzato 6 | Shooting e riprese sul campo

Modulo Avanzato 7 | Editing Video Avanzato

Moduli Aggiuntivi ed espansioni

I moduli sono in continuo aggiornamento in base alle novità del settore, e le lezioni sono registrate in modo da lasciare ai corsisti totale libertà di gestione della propria formazione.

Un percorso da vivere insieme

GoPro Guru tira fuori il meglio degli iscritti perché unisce tecnica e passione, dà vita ad una community attiva e partecipe e conduce passo-passo verso risultati eccezionali, all’altezza dei desideri di chi si affida a questo progetto.

GoPro Guru è un corso certificato GoCamera Academy®, quindi disponibile unicamente nello store Ufficiale GoCamera.

Entra in GoPro Guru con il Bonus Lancio