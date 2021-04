Go Camera presenta il drone DJI Air 2S

Comunicato Stampa

DJI Air 2S è qui

Anteprima Italia con Video Corso esclusivo Omaggio

DJI Air 2S è qui: il drone compatto con potenti funzioni smart dotato di un sensore CMOS da 1”, nuovo membro della serie Mavic e disponibile su GoCamera in Anteprima Italia sia nella versione Base che Fly More Combo.

E non è tutto: solo per i clienti GoCamera, a disposizione gratuitamente tutti i vantaggi del programma Volare Facile, più il Video Corso Omaggio realizzato dagli esperti GoCamera Academy.

DJI Air 2S: il drone definitivo

Dotato di un sensore di immagine da 1” in grado di registrare video in 5,4K/30 fps e 4K/60 fps. Cattura ogni singolo momento con chiarezza e tonalità di colore autentiche per risultati stupefacenti con il profilo colore Dlog-M a 10 bit immortalando fino a un miliardo di colori.

Le foto in formato RAW, con una gamma dinamica fino a 12,6 stop, acquisiscono più informazioni visive in ogni scena, anche quando le condizioni di illuminazione sono scarse o complesse. Ciò fornisce maggiore flessibilità nella post-elaborazione, offrendo ai creatori maggiori possibilità di ottenere l’effetto che desiderano.

Dotato delle migliori tecnologie intelligenti

MasterShots è la nuova funzione smart avanzata che offre agli utenti i migliori scatti in qualsiasi luogo ci si trovi, il tutto con un semplice tocco. Seleziona il tuo soggetto in modo rapido e il drone filmerà automaticamente mentre esegue dieci diverse manovrein sequenza, mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura e generando successivamente un breve video cinematografico.

FocusTrack include Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 e Point of Interest 3.0, rendendo semplicissimo seguire o tracciare il tuo soggetto.

La combinazione di portabilità, sicurezza e tecnologia intelligente significa che puoi dedicare più tempo al volo stesso e meno tempo alle preoccupazioni.

DJI Air 2S ha la capacità di percepire l’ambiente in 4 direzioni e gli algoritmi Advanced Assisted Flight System (APAS 4.0) sono stati ulteriormente migliorati, consentendo di evitare attivamente gli ostacoli negli scenari più complessi.

Grazie al sistema AirSense integrato che permette di ricevere degli avvisi relativi alla presenza di altri aeromobili nelle vicinanze e di segnalare anche quella del nostro drone, nell’area delle operazioni, fornisce un ulteriore livello di sicurezza dello spazio aereo e ti avvisa tramite l’app DJI Fly, permettendoti di avere il tempo necessario per evitarli.

Caratteristiche principali

Sensore CMOS 1” da 20MP

Gimbal con stabilizzazione a 3 assi

Registrazione video 5,4K / 4K / 2.7K / Full HD

Autonomia fino a 31minuti

Sensori di ostacoli su 4 lati

Sistema evitamento ostacoli APAS 4.0

Sistema trasmissione dati e video OcuSync3.0

Distanza massima di trasmissione fino a 8Km

Memoria interna 8GB

Comandabile tramite app DJI FLY

Batterie intelligenti auto-riscaldanti

Tecnologia AirSense

Velocità massima 19m/s

Peso 595g

DJI Air 2S ora disponibile su GoCamera

DJI Air 2S – tutto l’essenziale per iniziare subito a volare | 999 € – Acquista ora

DJI Air 2S Fly More Combo – con batterie extra, filtri, custodia e altri accessori e ricambi inclusi | 1.309 € – Acquista ora

Scopri Air 2S e tutti i vantaggi che hai con l’acquisto su GoCamera, tra cui l’esclusivo Video Corso DJI Air 2S – Ready To Fly in omaggio!

Ufficio Stampa GoCamera.it

