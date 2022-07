Gadget personalizzati per feste: quali sono i più utilizzati?

Reading Time: 3 minutes

Per una buona riuscita di una festa è necessario che, nei giorni a seguire, rimanga negli invitati un bel ricordo; questo è possibile rendendo memorabile l’intrattenimento, scegliendo con stile le decorazioni e il buon cibo ma, spesso, tutto questo potrebbe non soddisfarli del tutto.

Allora cosa fare? Un gadget personalizzato da regalare ai propri ospiti, che sia una qualunque festa, non solo di compleanno, può essere un dono gradito e un ricordo piacevole del momento trascorso insieme e del traguardo festeggiato da te e dalle persone a cui vuoi bene.

Ampio spazio alla fantasia, dunque, perché è possibile personalizzare, con delle immagini divertenti o con foto proprie, magliette, cappelli, calamite, bicchieri o tazze.

La fotocalamita: attrarre i ricordi con un oggetto piccolo ma simbolico

Una delle idee più gradite è la calamita, un oggetto di cui ormai sono pieni i frigo perché colorati e divertenti souvenir di viaggio; questi oggetti possono essere utilizzati per abbellire il proprio frigo o per fissare fogli o altro sopra la scrivania. É possibile stampare calamite personalizzate per sorprendere gli invitati della tua festa scegliendo tra le forme più svariate: rettangolari, quadrate, a cuore o nello stile vintage delle vecchie Polaroid.

Le fotocalamite personalizzate sono un piccolo oggetto dal grande valore simbolico con il quale sarai tu, organizzatore della festa, a fare un regalo di ringraziamento ai tuoi invitati per esprimere gratitudine del momento di condivisione e per dar loro la possibilità di ricordarsi sempre dei festeggiamenti.

Creare una fotocalamita è molto semplice; dal tuo Smartphone o dal tuo computer è sufficiente selezionare la foto, caricarla sul portale nell’apposita sezione, scegliere forme e colori e procedere con l’ordine.

Il pagamento può avvenire nella modalità che preferisci e potrai seguire la spedizione del prodotto o richiedere immediata assistenza sia in fase di ordine che dopo.

Altre idee originali per il gadget da regalare alla tua festa

Quando si tratta di rendere indimenticabile una festa la parola d’ordine è originalità: è così anche per il gadget personalizzato da regalare a fine festa.

Gli ospiti apprezzeranno il pensiero ma soprattutto apprezzeranno l’idea; per questo tra le trovate più simpatiche e spesso più gettonate, c’è la stampa di una maglietta con una foto simpatica o realistica.

Le T-shirt sono realizzate in cotone e disponibili per uomo, donna e bambino in tre stili diversi: slub, un cotone fiammato che conferisce un aspetto vintage, semplice cotone puro con un taglio più slim quindi più aderente e full-foto con un maggior spazio dedicato alla foto che riceve così un maggior risalto.

Molto originale è anche l’idea di una foto da stampare come puzzle e inserita in un elegante pacchetto regalo; i tuoi invitati ricostruiranno la foto una volta tornati a casa, in un’ottica di festa continua, e ripercorreranno i momenti più belli della giornata così come faranno con il puzzle che, alla fine, potrà dare vita ad una foto di gruppo di un’esperienza passata o un’immagine divertente con una frase simbolo dell’evento.

Ma la fantasia non è mai troppa quando si tratta di gadget personalizzati; per questo potresti pensare di azzardare un regalo utile, oltre che fantasioso, come una scatola in latta: versatile e poliedrica, può contenere dei biscotti realizzati per l’occasione con la tecnica del Cake Design o lasciare che siano i tuoi ospiti a decidere la sua finalità.

Se, invece, ti piacciono le idee più tradizionali, puoi optare per una foto-tazza personalizzata; un oggetto di uso comune e quotidiano ma sempre utile che può essere utilizzata per la colazione o ripensata come un vaso portafiori o soprammobile.

I suoi diversi stili in tazza da colazione o mug si prestano ad assecondare differenti gusti, la ceramica bianca è versatile e l’editing in fase di creazione permette l’inserimento di clipart, sfondi, frasi o nomi degli invitati per una massima personalizzazione.

