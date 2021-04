FIDAPA, le nuove socie della sezione di Campobello di Mazara.

17 sono le nuove e intraprendenti socie entrate a far parte della sezione comunale di Campobello di Mazara della Fidapa BPW Italy.

Una grande soddisfazione per la Presidente Antonella Moceri e per tutto il Direttivo accogliere in Associazione queste socie che sapranno sicuramente contribuire a promuovere, coordinare e sostenere le iniziative Donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.

La Fidapa attrae anche in un periodo particolare, come questo, in cui gli eventi associativi sono stati ridotti e organizzati on-line per via della pandemia.

L’ingresso ufficiale in sezione si potrà celebrare con la tradizionale Cerimonia delle Candele, non appena sarà possibile tornare ad organizzare eventi in presenza e in sicurezza.