Milano: festa in abitazione tra studenti universitari, sanzioni dei Carabinieri

Alle ore 22:45 circa del 02 aprile, a Milano, i Carabinieri della Stazione Milano Moscova e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un appartamento di uno stabile sito in via Cartesio, all’interno del quale era in corso una festa abusiva con la partecipazione di 20 ragazzi, tutti di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, la maggior parte studenti universitari.

Tutti i presenti sono quindi stati sanzionati amministrativamente per la violazione della normativa anti – covid del divieto di spostamento verso abitazioni private.