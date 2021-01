Enoturismo in Sicilia: il caso della cantina Baglio di Pianetto

REDAZIONE – Il fenomeno dell’enoturismo è decisamente in crescita in tutta la penisola e la regione sicula non poteva essere da meno. Si tratta di un tipo di turismo che ha come meta un luogo o una regione dove scoprire le produzioni di vino visitando le cantine e degustando i vini locali. E la Sicilia è ai primi posti come dimostra uno studio fatto in collaborazione con l’Università di Bergamo e la World Food Travel Association, l’associazione mondiale che aiuta a promuovere e preservare le culture culinarie tramite il turismo. Qui si scopre che subito dopo la Toscana, la Sicilia è la meta preferita dagli amanti del vino. Ma quali sono le località e le cantine più rinomate del territorio? Tra le tante c’è Baglio di Pianetto, una cantina con una produzione votata al biologico particolarmente degna di nota per la sua proposta completa.

La Tenuta di Baglio di Pianetto



La Tenuta di Baglio di Pianetto si trova sulle alte colline nell’immediata vicinanza di Palermo, con vigneti che si innalzano fino a 650 metri dal livello del mare. È proprio grazie alla loro posizione, alla ventilazione e alla escursione termica delle colline, che questi vigneti assumono delle note molto particolari che si ritrovano al momento della degustazione dei vini. Un’azienda agricola che non ha mai smesso di rinnovare e migliorare l’offerta di vini e che di recente ha sposato la causa della sostenibilità, sia nei vigneti che nella cantina, basando tutto il processo di produzione sul biologico. La tenuta è molto ampia, possiede infatti ben 88 ettari di terreno che si possono sommare ad altri 70 ettari in contrada Baroni, una tenuta acquistata successivamente. La produzione totale è di più di cinquecento mila bottiglie all’anno, un traguardo raggiunto grazie alla grande passione posta fin nei minimi dettagli. Una proposta completa anche per i turisti più esigenti, con dei pacchetti per le degustazioni e la visita guidata della cantina, pranzi con degustazioni e camere per dormire con piscina esclusiva per gli ospiti.





I vini prodotti da questa cantina



Un lavoro costante ed equilibrato ha portato ad assicurare vendemmie importanti che si sono affermate sempre di più sul mercato. Emblematica del suo percorso di crescita è oggi la presenza sul web delle migliori bottiglie di questa cantina, come si può notare ad esempio guardando i vini siciliani Baglio di Pianetto su Tannico, una grande enoteca digitale. Tra i diversi vini prodotti dalla cantina non può mancare il Ramione, un vino rosso dato dall’unione di due uve a dir poco favolose, le uve Nero d’avola e quelle del Merlot Sicilia DOC. Un vino corposo e armonico, che esalta tutta l’unicità del territorio siciliano e che rende omaggio al precedente proprietario della tenuta, il Barone Antonio Palizzolo di Ramione. Tra i vini bianchi invece una giusta riconoscenza la dobbiamo al vino biologico Ficiligno, che esprime pienamente la quintessenza della cantina. Un vino bianco ottenuto con uve Viognier e Inzolia, con un bouquet di profumi fresco e piacevole, persistente al naso la frutta fresca e tropicale.

A chi fosse venuta voglia di provare questi vini e scoprire di più sulla cantina Baglio di Pianetto non resta che recarsi in loco di persona oppure degustare i vini qui prodotti ordinandoli sul web.

