Elezioni amministrative: Il movimento Cambiamo Campobello: “Da Ingroia atto di amore verso la nostra città”

La lista Cambiamo Campobello di Ingroia con 1442 preferenze ottiene 5 consiglieri Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Carla Prinzivalli, Liliana Catanzaro e Giuseppe Fazzuni. "E' stata una bella avventura, ho conosciuto – dichiara Antonio Ingroia – belle persone ma anche un territorio oppresso dal voto di scambio, dai ricatti e dalla mafia. Nel voto espresso e quello non espresso ha vinto la paura. Nonostante ciò c'è una minoranza che si è espressa liberamente e grazie alla mia partecipazione siamo riusciti a portare in consiglio 5 giovani consiglieri comunali per rappresentare la voglia di cambiamento che non riesce a diventare maggioranza a Campobello, ma intanto si è passati da 1 consigliere di vera opposizione a 5 consiglieri di opposizione. A dimostrazione che si fa spazio una voglia di cambiamento. Sono contento – continua Ingroia – di avere dato il mio contributo per aver portato questi 5 consiglieri al consiglio comunale. Abbiamo aperto una breccia nel palazzo nonostante la mafia, nonostante i comitati d'affari, nonostante il voto di scambio, nonostante tutto".