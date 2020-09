Elettrodotto Sicilia-Tunisia, Terna avvia consulto online coi cittadini di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna per il tracciato

PALERMO – Terna avvia il Piano di Consultazione Pubblica per il nuovo elettrodotto Italia-Tunisia che durerà 8 settimane, nel corso delle quali i cittadini potranno confrontarsi direttamente con i tecnici di Terna ed esprimere la propria opinione e la preferenza rispetto alle due ipotesi di tracciato previste per l’intervento. Gli esiti della consultazione saranno inoltrati insieme alla presentazione del progetto per l’avvio del procedimento di autorizzazione dell’opera.