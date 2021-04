Eletto il consiglio Direttivo dell’Avis Campobello. Accardo riconfermatoPresidente

Martedi 27 Aprile nella sede dell’associazione e in maniera telematica si è insediato il neo-consiglio direttivo AVIS di Campobello di Mazara, a seguito di rinnovo avvenuto con l’ assemblea dei soci . Il consiglio direttivo ha rieletto in maniera unanime il neo Presidente Prof. Antonino Accardo. L’ex Preside Accardo ha ringraziato il consiglio direttivo e tutti gli avisini per la rielezione a presidente. ”Il mio impegno per l’Avis continuerà , speriamo di crescere come numero di donatori come negli ultimi anni”

A fine seduta sono state assegnate le varie deleghe ai componenti del consiglio direttivo:

CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

Accardo Antonino (Presidente)

Puccio Vito (Vice Presidente Vicario)

Di Natale Salvatore (Vice Presidente Ordinario)

Stallone Baldassare (Tesoriere)

Valenti Angela (Segretario)

Lombardo Sebastiano

Diluvio Gaspare

Licata Cataldo

Di Martino Bartolomeo

Stallone Vanessa

Lentini Giovanni Manuel

Di Stefano Piero

Critti Valentina

Mangiaracina Nicola

Daidone Gaspare

COLLEGIO REVISORI CONTI

Pisciotta A.

Giorgi Pietro

Di Prima

COMITATO ELETTORALE

Crifasi Gaspare

Accardo Vincenzo

Lentini Roberto Giuseppe

RAPPORTI CON IL CESVOP

Mangiarcina Nicola

Di Martino Bartolomeo

RAPPORTI CON LE SCUOLE

Critti Valentina

Stallone Vanessa

RAPPORTI CON ENTI LOCALI

Di Stefano Piero

Dilluvio Gaspare

VOLONTARIATO GIOVANILE

Lentini Giovanni Manuel

Accardo Vincenzo

Comunicazione

Licata Cataldo

MANIFESTAZIONE ED EVENTI

Daidone Gaspare

Lombardo Sebastiano

CANDIDATURE E DELEGHE

CONSIGLIO PROVINCIALE

Lentini Giovanni Manuel

Licata Francesco

CONSIGLIO REGIONALE

Puccio Vito

Licata Francesco

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALE, REGIONALE E NAZIONALE

Pisciotta Andrea

CONSIGLIO NAZIONALE

Puccio Vito

DELEGATI ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE.

Lentini Giovanni Manuel

Mangiaracina Nicola

DELEGATI ALL’ASSEMBLEA REGIONALE.

Daidone Gaspare

Di Natale Salvatore

Licata Cataldo

DELEGATO ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE.

Stallone Baldassare.