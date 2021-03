È stato ritrovato questa mattina Giovanni Russo, il ragazzo di Campobello di Mazara allontanatosi da casa la sera del 15 marzo scorso. Dopo la diffusione della notizia sui social e attraverso i media, sono pervenute alle forze dell’ordine diverse segnalazioni relative alla presenza di Giovanni Russo nel territorio di Castelvetrano, nella frazione di Selinunte. Infatti, questa mattina, le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, recatesi sul posto, dopo una breve ricerca e dopo aver assunto informazioni dai residenti del posto, è stato rintracciato in un casolare abbandonato in contrada Santa Teresa. Dopo il ritrovamento è stato condotto al Posto di Controllo Avanzato presso l’ex oleificio Fontane d’Oro, dove è stato visitato dai sanitari del 118, che li hanno trovato in buone condizioni di salute. Nel frattempo, sono stati attivati i servizi sociali per l’inserimento del ragazzo in una struttura di accoglienza. Anche questa volta, la vicenda si è risolta bene.

