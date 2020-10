E’ morta suora Stella. Lutto alla Prova del Cuoco

Suor Stella Okadar è morta. E’ Antonella Clerici a scrivere su Instagram il suo addio. La suora francescana protagonista de La Prova del Cuoco è scomparsa in questi giorni, lasciando un enorme vuoto nella vita di chi l’aveva conosciuta e amata. Fra loro Antonella Clerici, che l’aveva incontrata grazie a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e l’aveva voluta nella sua trasmissione culinaria. Nello show di Rai Uno, suor Stella Okadar presentava uno spazio insieme ad Andrea Mainardi intitolato Il diavolo e l’acqua santa.

Antonella Clerici ha voluto ricordare la suora con un post pubblicato su Instagram: “È un periodo davvero terribile – ha scritto -. Ciao Suor Stella sei nel tuo Paradiso. Era troppo forte, simpatica, carismatica me l’aveva presentata Sonia Bruganelli”. Fra i primi a commentare proprio Sonia Bruganelli e Andrea Mainardi che ha spiegato: “Anto appena mi hai chiamato sono rimasto senza parole. Ci eravamo sentiti poco tempo fa dove mi aveva scritto un bellissimo messaggio per il mio papà. Ti ricordi quando provavamo a farle bere i miei cocktail in trasmissione?”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...