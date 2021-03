Milano: Droga nell’appartamento abusivamente occupato, arrestato dai Carabinieri

Questa mattina, a Milano, in via San Paolino, nel corso di un servizio di ordine pubblico a direzione Arma, i militari della Compagnia Carabinieri Milano Porta Magenta, supportati da quelli del 3° Reggimento CC “Lombardia” e del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Milano, hanno proceduto alle operazioni di sgombero di un appartamento gestito dalla “Metropolitana Milanese S.p.a.” ubicato in un complesso condominiale, occupato senza titolo da un 42enne italiano, censurato e dalla compagna 44enne italiana.

Nel corso delle operazioni di sgombero gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro complessivi kg.3,177 di sostanza stupefacente tipo hashish confezionata in più involucri di cellophane.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno tratto in arresto il 42enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al termine delle operazioni di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Milano.

L’immobile è stato messo in sicurezza e restituito nella disponibilità dell’ente proprietario.

Mi piace: Mi piace Caricamento...