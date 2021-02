Dialogo su un’isola

Leggermente appuntita in basso, sembrava così grande la goccia di rugiada che penzolava da parecchi minuti dalla foglia del carrubbo. Per via di quelle gocce le foglie erano già così stanche alle 7 del mattino, diversamente dalle radici che non aspettavano altro per dissetarsi. Un’improvvisa folata di vento scosse le foglie e l’acqua precipitò giù velocemente colpendo il terriccio asciutto che, in pochi secondi, la assorbì e le radici se ne nutrirono immediatamente, sentendo le foglie sospirare contente per essersi scrollate di dosso quel peso.

Sebbene a chi legge sembrerà strano, le foglie parlavano spesso tra loro; quelle di carrubbo vivevano vicine a quelle dei gelsi e tra loro era nata una piacevole amicizia. Si raccontavano quante energie erano riuscite a produrre per se stesse e per il resto dell’albero di cui facevano parte, si scambiavano informazioni preziose ma, soprattutto, allietavano le giornate raccontandosi le cose che noi umani solitamente definiamo “il più e il meno”.

Questa mattina erano particolarmente sveglie, ma le loro parole lasciavano trasparire un certo nervosismo.

È bene ricordare che prima di questa giornata di brina e chiacchiericcia, forse due o tre dì indietro, degli umani erano giunti lì, dove vivevano gli alberi di carrubbo e di gelsi. Le foglie, per loro indole, sono molto curiose e, grazie all’assenza di vento, riuscirono a cogliere le parole di quegli uomini che raccontavano di una piazzola del paese in cui era necessario piantare degli alberi per fare ombra, per abbellire e per tutte le altre cose che gli umani fanno con gli alberi, forse anche per raccogliere e cibarsi dei loro deliziosi frutti.

Tutto ciò aveva scosso le foglie, e con loro radici e tronco, perché alla loro età avevano raggiunto la consapevolezza di essere ancora impiantate in un vaso e non a contatto con la madre Terra, come converrebbe ad ogni albero del pianeta.

Erano nervose perché il loro destino, la loro amicizia, sarebbe potuta finire da un momento all’altro. Dai primi giorni in cui erano nate le prime foglioline verdi luccicanti, da quando le prime tenerissime radici si erano fatte spazio tra i minerali e il terriccio, da quando il sottile fusto aveva iniziato la scalata al cielo, gelsi e carrubbi avevano vissuto uno a fianco all’altro. Prima con timore, ma poi, pian piano, sentirono nascere quel senso di appartenenza alla comunità vegetale, la quale era vissuta come se fossero un’unica entità.

Il giorno successivo, poche ore dopo il risveglio, scandito sempre dalle prime luci del mattino, sentirono l’avvicinarsi di uno di quei mezzi grandi e grossi e pesanti che guidano gli uomini e, quando quelle macchine umane si fermarono in prossimità, distinsero chiaramente le voci dei due che montavano sopra.

– Su dai! Diamoci una mossa e carichiamo velocemente questi alberelli! Occhio a non far cadere il terriccio dalle radici, non vorrei che morissero di caldo fino al paese! – aggiunse colui che sembrava il capo dei due, sghignazzando.

La paura si impossessò di ogni cellula e le foglie iniziarono a tremare sebbene non vi fosse un alito di vento. Erano terrorizzate dall’idea di separarsi dai loro amici… Una dopo l’altra, in pochi minuti, furono sistemate su quel grosso mezzo meccanico e iniziò il viaggio..

Fu breve, il tragitto, ma mai dimenticheranno quei momenti, subiti come se fosse stata una deportazione, soprattutto per le radici e il fusto dell’alberello. Ad ogni buca, profonda o meno che fosse, le radici sentivano perdere il contatto con la madre terra e il fusto, di contro, veniva scosso a destra e sinistra per interminabili secondi. Le foglie si facevano forza tra loro, cercando di calmare le più agitate, soprattutto tra i gelsi, che non cessavano mai di invocare la madre Terra affinché venisse in loro soccorso.

Dopo circa trenta minuti giunsero a destinazione.

– Francesco, dai, scarichiamo velocemente questi alberelli! E tu, Pietro, datti una mossa con quelle buche che ancora devi terminare. Te ne mancano ancora quattro. Sbrigati che gli alberelli rischiamo di morire con questo caldo torrido!

Gli alberi, radici fusto e foglie, quando sentirono quelle parole avvertirono un mancamento, come se stessero per svenire. Per fortuna madre natura li ha forniti di mezzi adatti a far fronte anche ai momenti più critici, sia per il caldo che per il freddo intensi. Mentre quelle parole di terrore risuonavano in loro, furono scaricate velocemente e bruscamente dal grosso mezzo meccanico. Gelsi e carrubbi, per fortuna, erano ancora tutti insieme.

In poche ore furono impiantante nel loro nuovo posto, alternando un gelso e un carrubbo, in tre file di 6, 7 e 9 alberi per ciascuna di esse.

L’indomani le foglie, le quali erano sempre mattiniere, si svegliarono prima delle radici e del fusto iniziando fin da subito a interrogarsi sul quel nuovo mondo in cui erano capitate.

– Credo che qui saremo sempre in compagnia, sia degli uccellini che vorranno cercare la nostra protezione di notte e per accudire le loro nidiate, sia dagli esseri umani. Basta guardare verso ovest dov’è possibile vedere il riflesso del mare quando il sole tramonta – disse una foglia di carrubbo convinta delle sue dissertazioni. – Eppure penso che tu abbia proprio ragione – aggiunse subito una foglia di un gelso – qui saremo sempre in ottima compagnia. Anzi! Secondo me gli umani verranno spesso a ristorarsi sotto l’ombra delle nostre chiome.

Tutti convennero che così sarebbe stato e, in effetti, era difficile non crederlo visto il luogo dove avevano trovato casa.

Alcuni anni dopo.

Le piante erano cresciute. Lussureggianti, alte, cariche di foglie oramai specializzate a creare cibo per se stesse e per gli umani, rilasciando nell’atmosfera quel prezioso ossigeno di cui hanno tanto bisogno tutti gli esseri viventi.

Erano cresciute bene, ma non erano contente.

Abbiamo appena detto che da subito le piante avevano pensato che sarebbero state destinate a far compagnia agli umani in quel bellissimo belvedere, che era la loro nuova casa.

Niente di più sbagliato. Gli uccelli li frequentavano spesso, come è normale aspettarsi, ma così non fu per gli umani.

– Gli umani sono strani, sentite a me! – sentenziavano le foglie del carrubbo più maestoso degli altri.

A conferma di ciò, le amicizie instaurate con i vicinissimi ulivi avevano corroborato quell’affermazione sulla stranezza degli esseri umani, o quanto meno di coloro che vivevano in quel paese.

Sapevano di certo, grazie agli altri alberi in giro per il paese, i quali fornivano sempre preziose e puntuali informazioni, che in quella città questo era l’unico belvedere che era stato sistemato, ed essendo un belvedere naturale ci saremmo dovuti aspettare che gli esseri umani si recassero lì a godere dei momenti di spensieratezza, a sedersi, a chiacchierare. Non fu così, perché nessun abitante umano di questo luogo, a detta di tutta la popolazione vegetale (e anche della popolazione volatile), era mai andato a trascorrervi qualche minuto, poiché coloro che avevano predisposto il piazzale si erano premurati di destinarlo a parcheggio per le loro auto.

Gli alberi erano rimasti basiti quando capirono di non poter donare agli umani il loro silenzio o il fruscio del vento tra le fronde. Forse nessuno avrebbe assaporato quei momenti di tranquillità, magari seduti su una panchina a guardare il sole che dolcemente si immergeva dentro il mare…

Per molto tempo fu solo un via vai di auto. Gli alberi si erano abituati ed avevano accettato la loro sorte.

Un giorno, di cui non sapremmo dire con precisione, giunsero parecchi uomini a parlottare tra loro su come riutilizzare il belvedere dei carrubbi e dei gelsi. Gli alberi si sentirono come valorizzati, finalmente, dopo quella brutta fine a cui erano stati destinati.

La gioia si impadronì di loro e, per un bel po’ di tempo, aspettarono speranzose di capire cosa sarebbe successo. Avevano sentito parlare di isole, ma loro, gli alberi, non sapevano esattamente cosa fosse un’isola. E quindi per giorni e giorni, da foglia di

carrubo a foglia di gelso e da quest’ultima alle foglie di olivo e giungendo persino ai pini marittimi che vivevano vicini al mare, si cercarono informazioni su che cosa fosse un’isola, fino a quando, un bel giorno, la risposta giunse agli alberi del belvedere che seppero che un’isola è un luogo terrestre circondato dal mare. Oltre alla parola isola, di cui adesso sappiamo il significato, gli umani, quel giorno, ripeterono più volte la parola ecologica. Anche per quest’ultimo vocabolo iniziò la ricerca della definizione ma, dopo incessanti giorni di richieste di chiarimenti, che coinvolsero sempre i vicinissimi e gentili ulivi, le agave ed anche i fichi d’India, i quali non si consideravano come degli alberi ed erano pure abbastanza scontrosi (forse per via delle spine) non ne scoprirono il significato. Ricordavano solo che ecologica la pronunciavano sempre e solo dopo isola e mai prima. Vai a capire il perché!

Lo seppero poco dopo cosa rappresentavano quelle due parole pronunciate insieme e sempre una dopo l’altra: isola ecologica.

Piazzali bui, tristi, recintati alla bell’e meglio, destinati a ricevere spazzatura talmente particolare da non poter essere smaltita con la semplice raccolta. In molti casi erano oggetti enormi e ingombranti, come constatarono i nostri alberi, quando videro giungere i primi enormi oggetti morbidi chiamati materassi, o quegli enormi parallelepipedi rettangolari che servivano a creare freddo, e di chissà quante diavolerie che gli umani sono soliti comprare e buttare.

Alberi maledetti, li chiamerei, questi sfortunati vegetali che furono ombra di se stessi per molti anni, per poi diventare ornamento di una discarica umana. Non sappiamo quante stagioni si alternarono, ma crediamo che furono tante, troppe, per quegli alberi disgraziati, fino a quando, un giorno, inaspettatamente, quella spazzatura fu portata via e il piazzale rimase vuoto, sporco, recintato. Solo in pochi, forse, sapevano e sanno che dal “belvedere mai conosciuto” è possibile ammirare il mare e in mezzo a esso l’isola di Marettimo e che il sole, soprattutto in inverno, tramonta lì di fronte donando alle piante, e a pochi sventurati, i colori del crepuscolo.

Le piante se ne cibano ogni giorno e ogni giorno sperano che qualche rappresentante degli umani possa venire lì e, in silenzio, godersi quello spettacolo, augurandosi che quelle barriere artificiali della oramai ex “isola ecologica” vengano finalmente sostituite con panchine in cui proprio loro, gli umani, potrebbero godersi il tramonto e il silenzio degli alberi.

– Immagina quanto sarebbe bello poter sentire le voci dei bambini che si divertono a giocare tra noi, con i loro nonni che in silenzio pensano alla vita che scorre… – disse un giorno sottovoce qualche foglia…

Giovanni Stallone