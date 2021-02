Da lunedì la Cgil apre tre nuove sedi Inca e Caaf a Trapani, a Casa Santa Erice e a Rilievo.

REDAZIONE, 12 FEB – “I nostri servizi alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati, ai cittadini, agli immigrati”. L’impegno per la tutela dei diritti della Cgil, del patronato Inca e del Caaf nel territorio trapanese si rafforza con l’apertura, da lunedì 15 febbraio, di tre nuove sedi che si aggiungono alla Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, e alle Camere del Lavoro della provincia. REDAZIONE, 12 FEB – “I nostri servizi alle lavoratrici, ai lavoratori, ai pensionati, ai disoccupati, ai cittadini, agli immigrati”. L’impegno per la tutela dei diritti della Cgil, del patronato Inca e del Caaf nel territorio trapanese si rafforza con l’apertura, da lunedì 15 febbraio, di tre nuove sedi che si aggiungono alla Cgil di Trapani, in via Garibaldi 77, e alle Camere del Lavoro della provincia.

Da lunedì, dunque, gli uffici dell’Inca e del Caaf apriranno gli sportelli nella sede della Fisac Cgil di Trapani, in via Andromaca 34, a Villa Rosina nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 13, e mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 (tel. 0923 031044); in via Giunio Bruto 10 a Casa Santa Erice, il lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, e il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 19 (tel. 0923 565075); in via Lombardo 19 nella frazione di Rilievo, il martedì e il venerdì, dalle 16 alle 19, e il mercoledì, dalle 9 alle 13 (tel. 0923 865136).

Il patronato Inca e il Caaf, che si avvalgono di operatori specializzati, di legali e medici, forniscono, tra i vari servizi, assistenza per il modello 730/Unico, l’Imu, Isee/Red, successioni, contenzioso tributario, colf e badanti, pensioni e controllo posizioni assicurative, malattia e maternità, disoccupazione e mobilità, assistenza, assegni familiari, infortuni e malattie professionali e rinnovo e rilascio permessi di soggiorno.

“L’apertura delle nuove sedi – dice la direttrice dell’Inca di Trapani Liria Canzoneri – si inserisce in una politica che punta a un maggiore radicamento della Cgil nel territorio con l’obiettivo di offrire ai lavoratori, ai pensionati e a tutte le cittadine e cittadini un’azione di tutela sempre più puntuale ed efficace”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...