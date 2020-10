[Cultura & Società] Campobello: Dialogo su un lustro

Aveva chiuso gli occhi e dormito un po’. Era stata una lunga e faticosa giornata di lavoro, che era proseguita di corsa per prendere autobus, treno, navetta, aeroporto, consegna del bagaglio, controlli e attesa per l’imbarco e, infine, decollo.

Aveva scelto accuratamente il posto: ultima fila lato sinistro per godersi dall’alto le luci di Trapani e di Erice e, se fosse stato fortunato, avrebbe visto anche le Egadi. Era settembre, ma i cieli della Sicilia occidentale stentano sempre a coprirsi di nubi, perché in quell’angolo di paradiso terrestre la stagione estiva non finisce affatto con l’equinozio di autunno, ma si protrae per parecchie settimane. In fondo, la Sicilia si trova a ridosso dell’Africa, o potremmo dire a nord dell’Africa, più che un sud Italia o Europa. Geograficamente è a un passo dal continente da cui l’uomo si incamminò alla conquista di un globo che non conosceva. Tanti invece, avrebbero parlato di confini, stati, nazioni, bandiere, civiltà e quant’altro di così scontato che Andrea, affascinato dalla vista della Terra senza linee immaginarie, si sarebbe girato dall’altro lato, alla ricerca di altro e di altri.

Giunto in prossimità delle coste siciliane, riuscì a scorgere tutta al conurbazione trapanese, la particolare forma a falce del capoluogo di provincia e Marsala. L’aereo atterrò alle 21.10 come previsto dall’orario. Ancora pochi minuti, forse quindici, e si sarebbe avviato verso casa.

Erano trascorsi già cinque anni da quando era partito a fine novembre del 2014. Dopo anni passati sui libri per conseguire la laurea in ingegneria informatica, era stato costretto a spostarsi per trovare lavoro, così si era trasferito ad Amburgo, dove oramai viveva stabilmente.

I cinque anni trascorsi senza tornare nella propria isola erano stati duri da affrontare. Aveva visitato molte città europee e, per le vacanze estive, da trascorrere in località balneari, era stato in Grecia, in Croazia, e poi ancora Spagna e Portogallo, mai però si era sentito tutt’uno con il mare, di quel mare che sentiva suo, di quel mare di cui sentiva la mancanza.

Per molti il mare è sinonimo di estate, vacanze, di qualche tuffo, di cene fuori, teatro all’aperto, barche, passeggiate.. Per alcuni, però, il mare è altro. È la stessa esistenza, è elemento imprescindibile delle quattro stagioni. Viene vissuto sempre, in tutta la sua mutevolezza. La mattina, quando le onde non sono nemmeno accennate e trasmettono il senso di quiete, o di pomeriggio quando i venti spingono le onde increspate verso la linea di costa.

Il mare è quiete e inquietudine, quiete o inquietudine.

Per alcuni, è una presenza intima e profonda e così era per Andrea.

Un giorno lesse una frase sull’essere isolano che lo colpì molto: – Per gli isolani il confine è il mare, non altro che il mare; esso segna il limite e solo attraversandolo ci saranno luoghi diversi. Andrea era isolano e si sentiva tutt’uno col mare.

Prese il bagaglio e si avviò verso l’uscita. Non era tra gli ultimi, ma il corridoio era sgombro e in pochi istanti attraversò le porte di uscita. Poco lontano, sul lato sinistro della porta scorrevole, scorse Antonio che parlava con un signore mai visto prima. Si salutarono a distanza prima di stringersi la mano. Andrea lo aveva contattato per farsi venire a prendere. Non aveva voluto chiamare né qualche amico, né i suoi genitori. Aveva preferito così.

Salirono in auto e partirono. Chiese di non passare da Campobello, bensì da Torretta Granitola. Per quanto Campobello fosse il paese di origine, si sentiva ( e non era l’unico ) di Tre Fontane, una piccola e anonima località di mare.

Per una buona parte del viaggio Andrea era stato impegnato a chiamare e scrivere ad amici e parenti, dicendo che era appena atterrato, che era già in auto e in viaggio verso casa, che il volo era stato tranquillo e senza turbolenze, che era stanco ma felice, che era affamato, che aveva lasciato bel tempo ad Amburgo ma che non era caldo come in Sicilia, e tutte quelle altre parole e frasi che vengono dette in circostante che conosciamo molto bene.

Arrivati a Mazara imboccarono viale Africa e alla rotatoria presero la seconda uscita per immettersi nella provinciale per Torretta Granitola. Rimase colpito quando vide che dopo dieci anni erano stati completati i lavori di ampliamento della carreggiata, perché nell’immaginario collettivo si pensava che quei lavori sarebbero rimasti incompleti, nel più classico degli schemi del territorio. Viaggiando di sera non poteva vedere il suo mare, ma sentiva solo il suono sordo delle onde che si infrangevano sulla bassa scogliera.

Con Antonio avevano scambiato solo alcune frasi di circostanza, ma quando vide delle luci che si protraevano fino al mare chiese di cosa si trattasse.

– Cosa sono quelle luci? – disse Antonio incredulo – Quelle luci sono le nuove illuminazioni che l’amministrazione comunale ha installato nella piccola località balneare. Quattro anni fa – continuò – iniziarono i progetti di ristrutturazione di tutta la borgata costiera. I lavori sono durati due lunghi anni, però adesso possiamo sentirci orgogliosi del lavoro fatto. Ricorda il cosiddetto campetto? Quella distesa di asfalto? Ecco, non esiste più, o per meglio dire, è stato totalmente ripensato. Al centro, adesso, hanno realizzato una Rosa dei Venti di marmo, leggermente sopraelevata sulla pavimentazione della piazza, realizzata con mattoni bianchi e azzurri, poi hanno installato delle panchine dove i residenti, e non solo, si possono godere il tramonto, soprattutto a partire dall’autunno. È come se la natura avesse voluto donarci questa meraviglia, proprio lì, davanti il porticciolo. I lavori sono stati estesi a tutta la borgata, con una nuova illuminazione pubblica, con l’installazione di opere d’arte che adesso si uniscono alle bellezze naturali. Torretta è diventata davvero un gioiello. Da due anni a questa parte si svolgono delle manifestazioni culturali importanti. La giornata conclusiva del premio letterario “Scrittori a sud ovest” ha luogo proprio a Torretta Grantola. Vi sono anche delle associazioni che hanno promosso e realizzato delle mostre permanenti, sia nella piazza detta “ex campetto”, che comunque adesso si chiama Piazza Mediterraneo, sia nei pressi del Faro.

Non entrarono a Torretta e Andrea ebbe qualche difficoltà a riconoscere l’accesso alla borgata. Una grande fontana veicolava il traffico. Il getto d’acqua era regolato affinché creasse, grazie all’installazione di apposite luci, un’onda circolare dalle diverse sfumature cromatiche. Rigido come il fusto di un albero, Andrea non proferì alcuna parola.

Non credeva potesse essere vero ciò che stava vedendo in quel momento. Si chiedeva, ma non osava chiedere, quando era stata costruita quella fantastica rotatoria.

La seconda uscita era quella per Tre Fontane. Notò come quel tratto di strada, che fino a pochi anni fa era stato scarsamente illuminato, adesso era una esplosione di luci e la carreggiata non sembrava più quella “trazzera” che lui ricordava. Di sicuro – pensò – avranno recuperato almeno un metro. Poche centinaia di metri più avanti e vide una statua stilizzata raffigurante un pescatore e una tonnara, posta all’ingresso di chi proveniva da Campobello.

Non vorrei annoiare dicendo che Andrea disse uno dopo l’altro, magnifico, fantastico, superlativo, impossibile, incredibile, bellissimo, incantevole, stupendo e che poi forse li ridisse di nuovo, a bassa voce, anzi bassissima, perché Antonio non disse nulla, quindi non lo aveva sentito. E neanche dovremo perdere tanto tempo nella descrizione del tratto di strada provinciale che collegava Tre Fontane con Torretta: strada a due corsie per senso di marcia. Appena superata l’uscita per lu Puzziteddu Andrea si premurò di dire ad Antonio che, sebbene casa sua fosse sul lato ovest, avrebbe preferito raggiungere Tre Fontane dal centro. Sapeva che dalle 21.30 non si poteva più accedere sul lungomare, sia ovest che est, ma desiderava attraversare quel tratto di strada, per sentirsi già a casa. Sulla destra, vide come la stretta via che collegava la parte ovest di Tre Fontane con la provinciale di Torretta era stata anch’essa rinnovata e, inoltre, si accorse delle luci di tante abitazioni che prima erano state sempre al buio.

Ebbe come un impulso irrefrenabile e le parole fuoriuscirono senza accorgersene – Antonio, quelle sono le luci delle abitazioni sorte nella zona priva di strade asfaltate?

– A dire il vero – rispose – quella zona è stata la prima ad essere sistemata a Tre Fontane. Già a inizio 2015 i progetti di ripristino erano stati ultimati e poco dopo cominciarono i lavori che, grazie alla tenacia dell’amministrazione, furono ultimati entro il 30 di giugno dello stesso anno. E fu anche l’ultima volta che i lavori di manutenzione si protrassero fino a quella data.

Perché l’ultima volta? – chiese Andrea.

– Perché dalla fine di quella stagione – rispose prontamente Antonio – gli interventi si sarebbero dovuti completare entro e non oltre il 30 di aprile. Le stagioni turistiche devono iniziare il primo di maggio. E, spero tu mi creda, così è stato.

L’ingresso di Tre Fontane era imponente. Davanti agli occhi di Andrea si presentavano aiuole spartitraffico, alberi, fontane, giochi di luci, come se fossero state messe lì per salutare il suo ritorno. Esplorò tutto il dizionario conosciuto e sconosciuto alla ricerca di nuovi aggettivi, ma li aveva già esauriti nei pressi di Torretta Granitola.

Se erroneamente qualcuno starà già pensando che il Benvenuto ai turisti fosse nei pressi della via Circonvallazione Est, sta sbagliando clamorosamente.

Dopo il distributore di benzina, e senza perdere molto tempo a raccontare che di fronte il distributore era sorto un piccolo Centro Commerciale con tanto di indicazione, quindi, dicevamo, dopo il distributore di benzina la strada era quasi dritta, solo una lieve curva verso destra e da lì la carreggiata aumentava a quattro corsie, le due di destra erano le uscite per per raggiungere i lungomari est e ovest, le due a sinistra, una per senso di marcia, continuavano per il centro di Tre Fontane.

Andrea guardò a destra e sinistra, poi rapidamente di nuovo destra e sinistra. Chiuse gli occhi pensando di stare sognando. Sicuramente era ancora ad Amburgo, nel suo letto, ed era ancora notte fonda.

Antonio se ne accorse e sorrise e senza più indugiare gli chiese per quale motivo era stato ben cinque anni senza venire più a casa.

– Partii per lavoro, come molti prima di me e forse dopo di me – iniziò Andrea – e la rassegnazione era così tanta, profonda, per via della mancanza di opportunità per noi giovani di questo paese che inconsciamente decisi di non tornare mai più. Ho visto i miei genitori e i miei fratelli solo in Germania. In questi anni l’astio è stato così forte da non permettermi di chiedere niente sulla nostra città, se fosse cambiato qualcosa o se fosse sempre fermo su se stesso. Se non erro, la stessa persona che parlò dei confini e del mare e di come noi isolani dobbiamo attraversare il mare per raggiungere luoghi diversi, aveva detto, a più riprese, che Campobello si sarebbe potuta chiamare Campo-fermo, proprio in virtù del suo essere sempre ferma sulle consuetudini e senza mai avere uno slancio verso il rinnovamento.

– Capisco – disse Antonio – e non avevi torto a pensarlo, quanto meno fino al momento della tua partenza. Poi tutto è cambiato. Chi ci ha amministrato si è scontrato proprio con quel modo di pensare e di essere. E lo scontro è stato così forte che molti di coloro che si opposero ne uscirono esangui. Mutò completamente tutto. Pensa che adesso – continuò Antonio – per raggiungere la via Atene, anche se di giorno, non si può accedere in buona parte del lungomare ovest e così è anche per il lungomare est.

Ad Andrea gli occhi stavano uscendo fuori dalle orbite dopo aver sentito quelle parole. – Perché non è possibile percorrere il lungomare?

– Non è possibile perché è vietato l’accesso ai non residenti. Due anni fa hanno deciso di creare una lunga zona pedonale e ciclabile, circa due chilometri, che si estende dall’ex Lido Azzurro fino alla 11° Ovest. Magari domattina vedrai quanto è bello adesso.

Andrea pensò proprio che l’indomani mattina sarebbe andato a fare colazione al bar. Avrebbe goduto della meraviglia del mare con le prime luci del sole che sembrano carezzare le onde, quelle onde mattutine appena accennate che donano tranquillità e pace.

– Spero di trovare qualche stabilimento balneare ancora aperto in questo periodo – disse quasi sussurrandolo a se stesso. Antonio lo sentì e riprese ad elencare i miglioramenti, raccontando che la stagione estiva si protraeva per tutto il mese di settembre e parte del mese successivo, anche se per tutto ottobre molti turisti sono soliti arrivare per godersi le nostre meraviglie, perché il caldo di luglio e soprattutto di agosto per molti nord europei è insopportabile, sebbene sia molto asciutto e secco.

– Nord europei?

– Sì, nord europei – affermò Antonio – perché da quando la nostra amministrazione comunale ha deciso di promuovere seriamente quest’angolo di Sicilia, ( anche perché sia Mazara e men che meno Castelvetrano avevano mai pensato di farlo ), Ryanair ha fiutato, com’era ovvio, le potenzialità di crescita in termini di passeggeri e di guadagni, investendo sull’aeroporto di Trapani, potenziando i collegamenti con le città del nord Europa. Gli scandinavi amano soprattutto questo periodo dell’anno, che non è disdegnato nemmeno da francesi e tedeschi. Quindi, anche i lidi balneari, gli otto del lato est e gli altrettanti del lato ovest hanno prolungato le loro aperture. Credimi che faccio fatica a pensare quando a inizio settembre le nostre spiagge erano pressoché vuote.

– Pensa che – continuò Antonio che era un fiume in piena – adesso la spiaggia pubblica, che è sempre la maggior parte del nostro bellissimo litorale, è provvista di bagni e docce pubbliche, che danno lavoro a chi li gestisce, con prezzi davvero modici, i quali curano i tratti di spiaggia loro antistanti. Particolare attenzione è stata mostrata nei confronti dei diversamente abili, anzi hanno proprio lavorato tanto affinché queste persone, le quali già soffrono le difficoltà di una vita pensata e pianificata non per loro, potessero venire a Tre Fontane e Torretta Granitola per trascorre le loro vacanze estive. Inoltre, per chi arriva da altre regioni italiane sono previsti degli sconti a cui tutte le attività commerciali hanno aderito. È stato davvero commovente quando il sindaco ne parlò in un intervento pubblico in piazza.

– Antonio, scusami, ma tutte queste persone che arrivano a Tre Fontane, dove dormono se abbiamo qualche B&B e nemmeno un hotel.

– Veramente, adesso di B&B ce ne sono parecchi e – continuò Antonio – vi è il sistema degli alberghi diffusi che ha permesso di creare migliaia di posti per chi volesse trascorrere le vacanze nelle nostre frazioni. Ovviamente, molti cittadini affittano gli appartamenti settimanalmente o per periodi più lunghi.

– Spero almeno che qualche turista non rimanga deluso dalla mancanza di disciplina stradale dei miei concittadini – disse amaramente Andrea.

Prima di leggere la risposta di Antonio, dobbiamo dire che Andrea era incredulo, era come se non conoscesse più la sua città. Campobello era così mutata che faticava a memorizzare tutto ciò raccontava Antonio. Ogni tanto non credeva neanche a ciò che ascoltava, almeno fino a quando non constatava con i propri occhi e doveva ricredersi. Ora torniamo alla risposta di Antonio sulla disciplina stradale.

– È stato difficile all’inizio – chiosò Antonio – però alla fine tutti hanno capito. Quei dannatissimi scooter elettrici, che venivano chiamati biciclette, ma che non lo sono affatto, hanno finito di scorrazzare indisturbati per le vie di Tre Fontane e Torretta e per di più guidati da poco più che adolescenti e qualche volta anche da bambini. Certo, comminare non so quante migliaia di euro di multe ha reso invisi sindaco, amministrazione e non ultimi gli agenti della Polizia Municipale. Il rispetto delle regole di convivenza civile è il minimo traguardo per raggiungere una società consapevole di se stessa e delle proprie capacità.

Antonio non riusciva proprio a fermarsi. Era un torrente appena sgorgato dalle viscere di una montagna, con quell’acqua fresca che riuscirebbe a dissetare il più assetato degli uomini. E così raccontò della piazza che era stata ampliata, lasciando solo alcuni stalli di posteggio adibiti ai diversamente abili, allo scarico merci per le attività commerciali, che in piazza non si poteva accedere dalle 16 e fino alle 3 di notte perché zona pedonale e ciclabile. Dopo queste altre novità Andrea stava quasi per saltare in aria rischiando di scontrarsi con la cappotta.

– Come sono riusciti a fare qualcosa del genere Antonio? Come sono riusciti a non creare l’ammutinamento di tutta la cittadinanza?

– All’inizio è stato difficile. Le persone vanno educate. Quando un bambino inizia a frequentare la prima elementare non sa leggere, scrivere, contare. Il lavoro dei docenti è quello di insegnare loro queste attività e altro ancora, soprattutto far capire agli alunni perché è necessario imparare tutto ciò. Oltre a leggere e scrivere bene, è fondamentale che gli alunni sappiano quali siano le potenzialità insite nella lettura e nella comprensione di un racconto, di quanto sia importante sapere usare le quattro operazioni. Bene, hanno iniziato proprio un lavoro certosino affinché le persone capissero i miglioramenti che sarebbero scaturiti da questi drastici interventi. Si è passati dall’individuale al collettivo.

Andrea ascoltava silenzioso. Era sbalordito e felice di quei gran rivolgimenti spirituali – sì spirituali – che avevano attraversato fin nel profondo i propri concittadini. Era ammirato da tale forza di volontà improvvisa, da tale forza di cambiamento.

Però ricordava ancora bene quando vi erano stati i grandi problemi della raccolta della spazzatura, della chiusura della discarica di Campana-Misiddi, dell’incuria che era palpabile poco al di fuori del territorio abitato. E ormai speranzoso, cioè convinto che i miglioramenti si fossero già estesi anche su questo campo, chiese se il territorio era stato ripulito, risanato, rinato.

Antonio fu lieto di esporre come tutta la sozzura sparsa intorno era solo un lontano ricordo. E, non riuscendo a parlare poco, come oramai abbiamo capito, continuò parlando della Cava del Capitello e della rimozione dei sei grossi e vecchi pneumatici all’interno dell’area archeologica, i quali permettevano di trovare facilmente il capitello mai terminato dalle maestranze selinuntine prima della disfatta del 409 a.C. Tutto ciò grazie a un barbuto signore del paese, Melchiorre, che un giorno di fine agosto condusse una decina di persone che partecipavano a una camminata ecologica e di denuncia, chiamata “L’altra via della pietra”, presso il capitello incompleto grazie proprio a quei pneumatici. In quella camminata si gettarono le basi della nuova Campobello.

“L’altra via della pietra” mise in chiaro come il territorio e i cittadini abbisognavano di un vero e profondo risanamento. Proprio in quell’occasione, sempre Melchiorre, aveva parlato di un percorso pedonale e ciclabile che avrebbe potuto connettere, tra loro, le zone costiere con l’area archeologica

delle Cave di Cusa e del Capitello. E fu sempre Melchiorre a ipotizzare la creazione di un’area naturale protetta per le ex cave di estrazione della sabbia, proprio a ridosso di Tre Fontane. E siamo lieti di annunciare che quel percorso ciclabile e pedonale ipotizzato, che partendo da Campobello si diramava in più direzioni, adesso è realtà.

Arrivando alla rotatoria delle Cave di Cusa si può decidere di seguire il percorso che corre vicino all’area archeologica e che poi sale sul pianoro che degrada verso il mare, da cui è possibile vedere il faro di Capo Granitola grazie all’apposita installazione di un binocolo, per poi incamminarsi tra quei meravigliosi affioramenti di calcarenite di qualche milione di anni fa e raggiungere Torretta Granitola. Invece, l’altro percorso conduce alle ex cave di sabbia, quelle che iniziano a circa due chilometri da Tre Fontane e che da poco tempo sono diventate area naturale protetta chiamate “Le dune di Tre Fontane”.

Da Tre Fontane, passando per zona Puzziteddu, si raggiunge Torretta Granitola. Un percorso po’ lungo da completare in un solo giorno, ma molto suggestivo, soprattutto per i paesaggi che mutano costantemente.

Alcuni potrebbero dire che avevamo omesso di parlare delle olive e dell’olio della Nocellara del Belìce, invece dobbiamo smentire queste possibili voci, perché ne parlarono proficuamente. Anzi, Andrea aveva saputo poco dopo esser partiti per Tre Fontane che proprio l’indomani ci sarebbe stato un evento, una sagra internazionale, proprio nel territorio di Campobello di Mazara, esattamente nelle due frazioni. Andrea, non vi aveva affatto creduto e per questo ci eravamo permessi di non dirlo subito.

Adesso, dopo aver saputo del rinnovamento spirituale dei cittadini di Campobello, possiamo dire che il Consorzio di tutela della Cultivar Nocellara del Belìce era riuscito a immettere i nostri prodotti nel più ampio circuito internazionale, tanto organizzare una sagra in cui avrebbero partecipato centinai di aziende del settore. Gli olivicoltori campobellesi, e non solo, perché anche quelli delle zone limitrofe ne trassero benefici, furono così inseriti in un sistema imprenditoriale nuovo, tale da garantire un giusto ritorno economico, ma soprattutto la consapevolezza che il Consorzio tutelava gli agricoltori, i loro investimenti, la loro crescita professionale. Tutti gli imprenditori agricoli raggiunsero la consapevolezza di se stessi in questa nuova avventura appena iniziata.

Antonio era stato lucidissimo nell’esporre tutti i cambiamenti avvenuti, e non perché era della stessa parte politica del sindaco, ma perché era entusiasta di vivere ed essere parte di un momento così florido per la sua città.

– Sei venuto adesso per via delle elezioni ? – chiese Antonio.

– A dire il vero no, anche se sarò qui quando di voterà. Oltre il sindaco uscente, chi sono i candidati che si sfideranno?

– Dunque, dovrebbero essere in tre, compreso il sindaco uscente, ma non credo che gli altri due abbiano qualche possibilità di vincere. Si presentano come il cambiamento. Ma cosa dovremmo mai cambiare della nostra città se da un lustro a questa parte stiamo vivendo una vera e propria rinascita spirituale e sociale, ancor prima che economica?

– Hai ragione, non è opportuno cambiare. Anzi, spero che ciò non avvenga, perché è stato fatto tanto in questo lustro. Credo che il futuro sorriderà ancora a Campobello – rispose Andrea con entusiasmo.

L’auto si fermò al numero 44 di via Atene. Andrea salutò Antonio e scese subito dall’auto. Abbracciò prima la madre e poi il padre che aspettavano con ansia il suo arrivo, e così anche i fratelli Luca, Sergio e Viviana. Cenarono con le gustosissime arancine e con la rianata impastata rigorosamente in casa, quella buona pizza che richiamava i sapori del passato, di quando la nonna la impastava per in nipoti, con quei movimenti che facevano trasparire la consapevolezza di un’arte ben appresa.

Andrea non disse nulla di tutto ciò che aveva visto e udito in quell’ora o poco più di viaggio in auto. Puntò la sveglia per le 8. Aveva deciso di andare a fare colazione al bar.

Prima di coricarsi ripensò a ciò che aveva visto e ascoltato. Era felice della sua città, dei cambiamenti avvenuti e soprattutto dei suoi concittadini, che non erano più rimasti fermi su se stessi, come ancorati al passato. Era come se fossero riusciti ad aguzzare la vista al di là della linea dell’orizzonte.

Erano già le due di notte e, stanco per il viaggio, si mise a letto e si addormentò. Notte.

[di Giovanni Stallone]

