Covid: Sono 337 i medici morti in Italia

v

Continuano le segnalazioni di medici italiani morti per Coronavirus: il bilancio è arrivato a 337, si apprende dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri che ha ricevuto oggi dall’Ordine provinciale di Perugia la comunicazione del decesso di Anselmo Zingarini Barilini, medico libero professionista dopo il pensionamento della medicina generale; Fausto Fiorini Pelosi, medico di medicina generale, e Pietro Donnini, medico in pensione. Questa mattina la Fnomceo aveva già aggiornato il suo ‘elenco caduti’ ricordando Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, deceduto a Campobasso ieri 11 marzo, proprio nel primo anniversario della scomparsa di Roberto Stella, responsabile Area strategica Formazione della Federazione nazionale Ordini e presidente dell’Omceo di Varese, primo medico italiano vittima del coronavirus Sars-CoV-2.

Fonte: sole24 ore

Mi piace: Mi piace Caricamento...